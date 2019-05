Una alimentación sana y balanceada no se puede ver interrumpida por la falta de tiempo

Todas esas decisiones que aparentemente ahorran tiempo pueden generar un impacto importante en la salud de las personas. No desayunar, por ejemplo, como lo han señalado estudios de la American Heart Association y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de España (CNIC), puede contribuir a la generación de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, obesidad y diabetes, entre otras.

“Bienestar es verse y sentirse saludable, es energía, fuerza y vitalidad y para eso una nutrición equilibrada es la clave. ¿Qué significa esto? Que es importante hacer un balance entre proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales en el consumo diario de alimentos, y saber seleccionar lo que se consume en cada momento del día”, explica Clara Lucía Valderrama, Integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition, la marca número uno en la categoría de suplementos alimenticios en América Latina*, cuyo principal propósito es construir un mundo más saludable y feliz.

Y es que encontrar y preparar los productos adecuados para mantener ese balance no tiene que ser una tarea titánica que tome mucho tiempo. De hecho, los batidos nutricionales, por ejemplo, se han convertido en una gran solución al problema de la inmediatez, pues se trata de productos con proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales que aportan un gran porcentaje nutricional al cuerpo.

“Hay varios conceptos que se deben tener claros en la nutrición, entre ellos: las proteínas, que contribuyen en la formación de tejidos y músculos y que pueden ser de origen vegetal o animal y deberían aportar solo un mínimo de grasas; los carbohidratos complejos o “saludables”, son macronutrientes que encontramos en una gran variedad de alimentos, como en el arroz, la papa, la yuca, la pasta y la arracacha; y los carbohidratos simples, como el azúcar, panela, miel, bocadillos, etc. Algunas claves para lograr una nutrición apropiada es aumentar el consumo de frutas y verduras o de carbohidratos saludables por su aporte ideal de vitaminas y minerales”, indica Clara Valderrama.

Así mismo, la gente suele, por ejemplo, consumir solo tres comidas al día cuando lo recomendado por los expertos es que sean cinco (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena), las cuales deben incluir siempre proteína. Consumir cinco comidas diarias tampoco debe ser un problema de tiempo, pues, de hecho, los refrigerios no deben ser grandes, puede ser una Barra con Proteína Herbalife Nutrition, que aporta 10 g de proteína y solo 140 Calorías. “Hay una cosa clave de los refrigerios y es que no les damos la importancia que merecen, si yo no consumo un refrigerio entonces llega la hora del almuerzo y tengo mucha hambre y puedo comer demás”, específica Clara Valderrama.

Otro complemento muy importante para la nutrición diaria de las personas es la fibra, esta hace parte de las partes estructurales de una planta y se encuentra en las frutas sin pelar, verduras, fríjoles y granos como la avena y el arroz integral. “La fibra se divide en dos: soluble, que atrae el agua y aumenta su tamaño, incrementando el tiempo que el alimento tarda en pasar por nuestro cuerpo; y la insoluble, que en su mayoría pasa por el tracto digestivo sin cambios y puede ayudar a promover la regularidad”, comenta la nutricionista Clara Valderrama. Los dos tipos de fibra son fundamentales para el proceso de digestión de nuestro cuerpo.

El bienestar ya no es cuestión de tiempo sino de conciencia, de romper los mitos alrededor de él y entender que las buenas (y saludables) decisiones también se pueden realizar sin necesidad de invertir mucho tiempo o esfuerzo. Eso sí, como en temas de nutrición no se puede generalizar, siempre se debe contar con un acompañamiento personalizado para saber cuáles son los productos y alimentos ideales para cada persona.