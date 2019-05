¿Cuánto cuesta alentar a la tricolor en la Copa América de Brasil?

Estamos a poco menos de dos meses del comienzo de una nueva edición de uno de los campeonatos de fútbol más apasionantes, que se jugará entre el 14 de junio y el 7 de julio. Con las esperanzas más altas que nunca, Colombia buscará conseguir por segunda vez el campeonato que supo lograr en 2001.

Luego del gran papel cumplido por los cafeteros en el mundial de 2018, donde quedaron eliminados por penales ante Inglaterra, los ánimos están muy altos y son firmes candidatos a quedarse con la gloria. Pero esto tiene que estar acompañado por el ánimo y presencia de todos los hinchas posibles. Es por eso que KAYAK muestra cuánto cuesta ir a alentar al equipo.

Vuelos

Se puede volar desde Bogotá a Salvador de Bahía y hacer el regreso desde esa misma ciudad. Para las fechas que se juegan en diferentes destinos, KAYAK ofrece la opción de hacer búsquedas multidestino, que permite visualizar todos los vuelos en diferentes combinaciones de una sola vez. De esta manera y según itinerario, para acompañar a la selección hasta la final por el camino más optimista se deberían tomar en cuenta las siguientes fechas y destinos:

Bogotá / Salvador de Bahía: 14/6

Salvador de Bahía / San Pablo: 18/6

San Pablo / Salvador de Bahía: 22/6

Salvador de Bahía / San Pablo: 27/6

San Pablo / Porto Alegre: 2/7

Porto Alegre / Río de Janeiro: 6/7

Río de Janeiro / Bogotá: 8/7

El precio total para acompañar de cerca cada fecha de la competición es de $4.785.870 ida y vuelta para un pasajero en clase turista (ver búsqueda aquí).

Salvador de Bahía: La selección, integrante del grupo B, debutará el día 15 de junio ante Argentina. Jugará nuevamente en esta ciudad el 23 de junio ante Paraguay por la última fecha de su zona y también podría volver a hacerlo el 29 de junio por los cuartos de final, si queda mejor ubicada entre los que terminan en tercera posición en la primera fase y si comparte esta situación con el tercero de la zona C. Cuando el DT se encuentre dirigiendo los entrenamientos de sus jugadores, puedes aprovechar para dar una vuelta por la ciudad, que conserva gran parte de la historia y la arquitectura de la época de la colonia. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona es de $45.864 entre el 14 y el 18 de junio (ver búsqueda), mismo valor que entre el 22 y el 27 de junio y entre el 28 de junio y el 2 de julio.

San Pablo: Entre sus compromisos con la albiceleste y los guaraníes, la tricolor deberá enfrentar a la invitada Qatar el 19 de junio. Puede volver a esta ciudad el 28 de junio por los cuartos de final si queda primera del grupo B y/o el 6 de julio si pierde en semifinales y debe jugar por el tercer puesto. Cuando no haya partido, puedes aprovechar para recorrer la Avenida Paulista y vislumbrar todo el centro financiero de la ciudad. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona es de $40.325 entre el 18 el 22 de junio (ver búsqueda), mismo valor entre el 27 de junio y el 2 de julio y entre el 5 y el 7 de julio, en caso del partido por la tercera colocación.

Belo Horizonte: La única posibilidad de que jueguen en esta ciudad es si llegan a la primera semifinal el 2 de julio. Puedes esperar con ansias esta instancia disfrutando de los numerosos parques que la ciudad tiene para ofrecer, rodeados de monumentos históricos y museos. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona es de $60.219 entre el 1 y el 6 de julio (ver búsqueda)

Porto Alegre: Dependiendo de los resultados que se cosechen en la fase de grupos, el combinado nacional puede jugar aquí el 27 de junio por los cuartos de final, si queda mejor posicionado entre los clasificados en tercer lugar de cada grupo y si el otro que accede por esta vía es el del grupo A, o el 3 de julio en la segunda semifinal. Mientras estás en la ciudad, puedes relajarte en el enorme Parque Farroupilha o disfrutar de los bares que se emplazan a su alrededor. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona es de $53.767 entre el 26 de junio y el 2 de julio (ver búsqueda) e igual precio entre el 2 y el 6 de julio para vivir por anticipado la definición del título.

Río de Janeiro: Si Colombia sale segunda de su grupo, jugará aquí los cuartos de final el 28 de junio. También será donde se celebre el partido definitorio el 7 de julio. De más está decir que es casi obligatoria la visita al Cristo Redentor y al Pan de Azúcar los días en los que la selección esté de descanso. Precio más bajo de alojamiento por noche para una sola persona es de $34.565 entre el 27 de junio y el 1 de julio (ver búsqueda) y mismo costo para los días pre y post final.

No lo dudes, este puede ser un año glorioso para la selección colombiana. Todos y cada uno de sus hinchas presentes alentando en Brasil harán la diferencia, mientras los once gladiadores que salten al terreno hacen su mayor esfuerzo para traer a casa el trofeo que no ganan hace 18 años.