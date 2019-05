Gobierno anuncia que Reforma para la Protección Integral de la Vejez será construida en consenso

Tras expresar que la ‘Reforma para la Protección Integral de la Vejez’ será “amplia, participativa y llena de ideas de distintos sectores”, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, invitó este miércoles a todos los sectores económicos del país a contribuir en su construcción.

“Nosotros queremos desarrollar con ustedes (empresarios), y hemos abierto esta conversación, para que esta sea una reforma amplia, participativa, llena de ideas de distintos sectores, y que la podamos construir o bien a finales de este año o a comienzos del año entrante, para que tenga un tránsito adecuado y pensando en el interés general del país”, señaló el Mandatario.

Durante su intervención en el Foro ‘Hablemos de Protección Social en Colombia’, el Jefe de Estado aseguró que la base de esta reforma no es aumentar la edad de jubilación.

“En la medida en que aumentemos las coberturas, la reforma no tiene por qué aumentar la edad. Esa Reforma para la Protección Integral no tiene que aumentar la edad, y no va a aumentar la edad”, subrayó.

En ese sentido, manifestó que “tampoco se debe estar buscando la solución en aumentar las cotizaciones, tampoco. Lo que tiene es que corregir aquellas inequidades que se expresan en que la gran mayoría de subsidios pensionales se están quedando en la población de mayor ingreso”.

Más medidas para la formalización laboral

Durante el evento organizado por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (Asocajas), en alianza con el Ministerio de Trabajo, el Mandatario también reiteró los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional para promover la formalización laboral y empresarial en el país, frente al hecho de que las “empresas que estén asfixiadas por la carga tributaria contratan menos, invierten menos y son menos competitivas”.

Por ello, “decidimos poner en marcha una legislación de Reactivación Económica, que ha mostrado resultados en haber podido reducir la tasa nominal de renta; en poder aplicar el 100% de la deducción de IVA a las inversiones que se hacen en bienes de capital; en lograr una deducción del 50% en el ICA; en poder tener un régimen diferenciado, fundamental para la formalización laboral y, óigase bien, para la formalización empresarial”.

Estos esfuerzos están encaminados a lograr formalización laboral y empresarial, porque –dijo– “son los trabajadores formales los que entran a ese sistema de cotización, asegurando la sostenibilidad futura”.

El Foro ‘Hablemos de Protección Social en Colombia’, promueve un debate en el que se analizan temas relacionados con la movilidad social, redistribución del ingreso, calidad en la prestación del servicio de salud, formación para el trabajo, garantías de bienestar, oportunidades para los trabajadores, desafíos empresariales y retos de las cajas de compensación.