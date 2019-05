Gobierno evaluará alternativas para solucionar vacíos e inconveniencias que hay en Ley Estatutaria de la JEP: Alto Comisionado para la Paz

Ante la decisión de la Corte Constitucional, que determinó que el Congreso de la República negó las seis objeciones formuladas por el Presidente Iván Duque al proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos, dijo este jueves que el Gobierno evaluará los caminos legales y constitucionales para solucionar los vacíos e inconveniencias que se considera tiene la citada norma.

El Comisionado afirmó que “el Presidente presentó unas objeciones relacionadas con la Ley Estatutaria, y hoy se confirma que las preocupaciones y las dudas que tenía el Gobierno eran y siguen siendo relevantes”.

“Tengo que decir que, tristemente, no fueron debatidas ni en la Cámara, ni en el Senado; ni una de esas objeciones fue analizada, porque decidieron votar en bloque. Ahí Colombia perdió una gran oportunidad”, enfatizó el funcionario en declaración a los medios de comunicación, en la Casa de Nariño.

Por esta razón, explicó que “aunque, efectivamente, hay una sentencia de la Corte Constitucional, que hace tránsito a cosa juzgada, el Gobierno cuenta con caminos legales y constitucionales para solucionar los vacíos y las inconveniencias que en su momento el Presidente le manifestó al país”.

Reiteró que “afortunadamente los canales institucionales permiten que el Presidente, en ejercicio de su iniciativa legislativa, pueda presentar proyectos para superar esas dificultades” manifiestas en la propuesta de la Ley Estatutaria de la JEP, y precisó que “estamos haciendo un análisis juicioso de todos los caminos legales, constitucionales y decisiones ejecutivas que podamos tomar”.

Al hacer énfasis en las “dificultades”, el Comisionado habló de la importancia de “evitar los colados y problemas, como el de alias ‘Jesús Santrich’, sobre la práctica de pruebas, evitar que haya terceras personas que, sin ser de las Farc, se beneficien del mecanismo de la no extradición y, por supuesto, que aquellas personas que están acusadas de delitos de lesa humanidad sean investigadas, se haga justicia y se evite la impunidad”.

El funcionario destacó que ya está en marcha en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca sancionar a las personas que, habiendo sido combatientes, cometieron abusos sexuales contra niños y adolescentes.

Así mismo, recordó que el Partido Liberal anunció la presentación de una ley interpretativa que pretende “evitar que terceras personas, que no hicieron parte de las Farc y se quieren beneficiar de la no extradición, no tengan la posibilidad de hacerlo”.

El caso ‘Santrich’

Con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la libertad de Zeuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, investigado por narcotráfico y solicitado en extradición por Estados Unidos, el Alto Comisionado para la Paz fue determinante al aseverar que “el caso no está cerrado” y que “el balón está en la cancha de la Corte Suprema”.

“Desde el punto de vista de la decisión de ‘Jesús Santrich’ hay que decir, con total claridad, que la Corte Suprema de Justicia ha asumido la competencia de ese proceso, lo cual quiere decir que el proceso está vivo, que aún no ha sido cerrado que posiblemente arrojará resultados muy pronto”, subrayó.

En ese sentido, el Comisionado reiteró que el Gobierno respalda la solicitud del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, de pedir a la Corte Suprema de Justicia “que proceda a la captura de ‘Jesús Santrich’ para que sea indagado, es decir, para que continúe su proceso”.