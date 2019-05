Colombia ha intercambiado más de 15.000 certificados en tiempo real con países de la Alianza del Pacífico

Loterias

Loterías del 30 de mayo en Colombia:

Bogotá 8790 – Serie 338

Quindío 7939 – Serie 113

DORADO

Mañana 8815 – Tarde 4507

CULONA:

4018

ASTRO SOL

3237 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

5231 – Signo Aries

PIJAO:

7915

PAISITA:

Día 4643 – Noche 3070

CHONTICO:

Día 2095 – Noche 3565

CAFETERITO:

Tarde 3809 – Noche 6381

SINUANO:

Día 0067 – Noche 5888

CASH THREE:

Día 442 – Noche 597

PLAY FOUR:

Día 5415 – Noche 9461

SAMAN:

8850

CARIBEÑA:

Día 3103 – Noche 3398

WIN FOUR:

3957

EVENING:

7109

MOTILÓN:

Tarde 1947 – Noche 8985

LA FANTÁSTICA:

Día 5685 – Noche 2759

ANTIOQUEÑITA

Día 0526 – Tarde 5251