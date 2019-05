Es inaceptable que el narcotráfico se nos vaya a sentar en el Congreso: Vicepresidenta

–La vicepresidenta de la República Martha Lucía Ramirez calificaó de «inaceptable que el narcotráfico se nos vaya a sentar en el Congreso”, en un pronunciamiento sobre la decisión de dejar en libertad para asumir una curul en el Congreso al cabecilla de las exFarc alias Jesús Santrich.

“Es preocupante que alguien involucrado en temas de narcotráfico quede libre como si no hubiera pasado nada”, resaltó.?

No obstante, la funcionaria indicó que el Gobierno no ha considerado convocar Asamblea Constituyente ni declarar Conmoción Interior porque siempre buscaremos salidas dentro del cauce institucional.

“Nuestro gobierno ha sido y será siempre respetuoso de las decisiones del poder judicial que es lo que corresponde a una democracia. El Presidente Duque sabe que su principal legado será el fortalecimiento de la democracia y la confianza de los colombianos en las instituciones y por ello, pedimos a todas instituciones del Estado, sin excepción, es decir, las tres ramas del poder público, que trabajemos juntos para cerrarle espacios al narcotráfico en nuestro país”, señaló.

Agregó que es preocupantes ver que quien está involucrado en temas de narcotráfico esté ahora libre como si no hubiera pasado nada. “El gobierno es respetuoso de la decisión de la justicia, pero hará todo lo que esté a su alcance para proteger la vida de Santrich y también para evitar que no se vaya a fugar de Colombia. La decisión que tomó la Corte nos impone ese desafío. Es preciso que alias Santrich no termine evadiendo la acción de la justicia gracias a esta orden de libertad”.

Marta Lucía Ramírez, dijo que espera que las apelaciones presentadas por el Procurador General de la Nación sean exitosas. “Este gobierno ha hablado de tres ejes y en materia de legalidad tenemos que dar ejemplo. Es lo que ha hecho el Presidente, y en esa dirección tenemos que seguir trabajando todos. Lo que nos tiene divididos es el narcotráfico”. Sostuvo que “es inaceptable que el narcotráfico se nos vaya a sentar en el Congreso, eso sería una bofetada a todas las familias que han perdido sus seres queridos y por eso todos en el Estado debemos buscar rutas para cerrarle los espacios al narcotráfico”.

Finalmente, la Vicepresidente reafirmó que este Gobierno no ha considerado convocar una Asamblea Nacional Constituyente ni declarar una Conmoción Interior porque siempre busca salidas dentro del cauce institucional. “Pensar en una Constituyente sería paralizar el país por 3 años y no podemos hacerle ese daño a Colombia”.

