Gilberto Santa Rosa celebra 40 años de vida artística con álbum en concierto

Desde finales de los años 70, Gilberto Santa Rosa, apodado «El Caballero de la Salsa», ha ayudado a poner el movimiento de la salsa en el mapa, convirtiéndose en el primer cantante puertorriqueño de música tropical en tocar en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York en 1995.

Su mezcla única de música de salsa y melodías románticas ha bendecido a los fanáticos con éxitos atemporales como «Mentira», «Que Alguien Me Diga» y «La Agarro Bajando».

Ahora, Santa Rosa está celebrando una carrera musical de renombre, y presenta su nuevo álbum y documental “40 … Y Contando En Vivo Desde Puerto Rico”.

El álbum en vivo, que se filmó y grabó el 17 de febrero de 2018, incluye algunos de los mayores éxitos de Santa Rosa, con invitados especiales como Victor Manuelle, Luis Enrique, Tito Nieves y Eddie Santiago, entre otros.

«No tenía planes de celebrar el disco 40 años, pero fue un poco de coincidencia», le dijo a Billboard. «Estábamos preparando otro proyecto y mi representante me preguntó: ‘¿Por qué no celebramos tu 40 aniversario?’. Y luego me empezó a gustar la idea. Entonces pensé, ¿cómo celebro 40 años sin cerrar un capítulo pero dejarlo abierto? Fue entonces cuando nació el proyecto».

Con una trayectoria que abarca muchos años y con un repertorio donde cada una de sus canciones forma parte de su éxito, Santa Rosa dijo que el proceso del álbum tomó más de un año. «Comenzó con el repertorio, buscando recuerdos, apuntes, y lo disfruté mucho», dice. “Comenzamos a hablar de eso en febrero de 2017 y luego vino la gira en septiembre de ese mismo año. Estuvimos en tour por más de un año y visitamos casi todos los países donde la gente escucha mi música. Empezo en la República Dominicana, luego en América Central, América del Sur, Europa, Estados Unidos, y luego fuimos a Puerto Rico para hacer el concierto que aparece en el álbum”.

«Hubo muchos momentos difíciles, y tal vez me tomé un momento para sentarme y curarme», dice sobre los momentos en que ha fallado. «Todavía no he dicho: renuncio, lo que nunca sucederá, pero he tenido momentos difíciles que estaban fuera de mi control. Al final del día, los miro y ahora entiendo por qué sucedieron esas cosas «.

¿En cuanto a las canciones que aún le ponen la piel de gallina cada vez que las toca en vivo? Santa Rosa dijo «Conciencia» y «Perdoname», «Sin duda, son los seres queridos en el repertorio y todavía los canto como la primera vez que los grabé en un estudio».

Tracks list:

1 opening (En Vivo desde Puerto Rico)

2 Déjate Querer (En Vivo desde Puerto Rico)

3 Conciencia (En Vivo desde Puerto Rico)

4 Vino Tinto (En Vivo desde Puerto Rico)

5 Amor de los Amores (feat. Víctor García) [En Vivo desde Puerto Rico]

6 Mentira (En Vivo desde Puerto Rico)

7 Atrevida (feat. Paquito Guzmán) [En Vivo desde Puerto Rico]

8 Agua que Cae del Cielo (Lluvia) [feat. Willie Rosario] [En Vivo desde Puerto Rico] nine Sin Voluntad (En Vivo desde Puerto Rico)

10 Me Volvieron a Hablar de Ella (En Vivo desde Puerto Rico)

11 Qué Manera de Quererte (En Vivo desde Puerto Rico)

12 Salsa Pa’ Olvidar las Penas (feat. Victor Manuelle) [En Vivo desde Puerto Rico] thirteen Vivir Sin Ella (feat. Tito Nieves, Luis Enrique & Eddie Santiago) [En Vivo desde Puerto Rico]

14 Conteo Regresivo (En Vivo desde Puerto Rico)

15 Perdócall / Lo Grande Que Es Perdonar?—?Medley (feat. Vico C) [En Vivo desde Puerto Rico]

16 Que Alguien Me Diga (En Vivo desde Puerto Rico)

17 la Agarró Bajando (En Vivo desde Puerto Rico)