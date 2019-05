Giro de Italia: El Chavito de Colombia se llevó la victoria en la etapa 19

–Una formidable carrera hizo este viernes el colombiano Esteban Chávez, para llevarse el triunfo en la fracción 19 del Giro de Italia, sobre un trayecto de 151 kilómetros entre Treviso y San Martino di Castrozza.

El Chavito se sacó el clavo del pasado martes cuando llegó segundo en la etapa. Ahora, dando una demostración de potencia, el bogotano cruzo en solitario la meta, en donde ¡oh sorpresa! lo esperaba su familia que le brindo una emotiva celebración.

El hecho es que Esteban la lucho desde un comienzo. En el kilómetro 65 saltó en fuga, pero finalmente, solo a 8 kilómetros de la raya de sentencia definió su victoria tras el halonazo que intentó Marco Canola (Nippo – Vini Fantini).

?? @estecharu comes back to victory with a solo action in San Martino di Castrozza. Bravo Chavito! | ?? @estecharu se ha llevado la victoria, en solitario, en San Martino di Castrozza. Bravo Chavito! #Giro pic.twitter.com/HliDEB0pAC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2019

«Esto es pura felicidad. Me quité un gran peso. Es un alivio volver a ser un ganador, muestra que todavía puedo hacerlo. La última subida no fue muy empinada, tuve que atacar varias veces. Muchas gracias a todos aquellos que me apoyaron cuando viví tiempos difíciles», declaró Chavez, tras el triunfo.

También fue protagonista de la etapa el colombiano Miguel Ángel López, quien logró descontar tiempo al líder Richard Carapaz, aunque conservó el sexto lugar en la general.

Este sábado se cumple la última etapa, entre Feltre y Croce, para los escaladores. El recorrido, de 194 kilómetros, tiene cinco premios de montaña. El domingo el Giro cierra con una etapa contrareloj.

?? @RichardCarapazM "Tomorrow is the big day. I'm ready to defend the Maglia Rosa with the team" | ??@RichardCarapazM "Domani è il grande giorno. Sono pronto a difendere la Maglia Rosa insieme alla squadra. #Giro pic.twitter.com/TtDbarlsLn — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2019