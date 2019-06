Colombia en alerta por inicio de la temporada de huracanes en el Caribe

Loterias

Loterías del 31 de mayo en Colombia:

Medellín 9258 – Serie 106

Santander 7581 – Serie 320

Risaralda 4167 – Serie 127

DORADO

Mañana 2716 – Tarde 9614

CULONA:

6250

ASTRO SOL

8059 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

5901 – Signo Cáncer

PIJAO:

1860

PAISITA:

Día 7130 – Noche 0549

CHONTICO:

Día 7687 – Noche 2401

CAFETERITO:

Tarde 9912 – Noche 7439

SINUANO:

Día 8064 – Noche 0823

CASH THREE:

Día 463 – Noche 191

PLAY FOUR:

Día 6641 – Noche 6332

SAMAN:

5911

CARIBEÑA:

Día 6885 – Noche 5237

WIN FOUR:

9526

EVENING:

9149

MOTILÓN:

Tarde 3441 – Noche 1408

LA FANTÁSTICA:

Día 8918 – Noche 2735

ANTIOQUEÑITA

Día 5160 – Tarde 6376