Giro de Italia: Aficionado hizo caer a Miguel Ángel López y este lo cogió a golpes

–La mala suerte acompañó este sábado al ciclista colombiano Miguel Angel López, quien debió resignar mejores posibilidades en este Giro de Italia. Un aficionado lo hizo caer en el último ascenso al Monte Avena.

El hecho enfureció a López, que no vaciló en coger a golpes al torpe fanático. La actitud del colombiano puede acarrearle una sanción.

El aficionado corría al lado de Supermán López, cuando se encontró con otro grupo de espectadores que no pudo esquivar, chocó contra ellos y de rebote tumbó de su bicicleta al colombiano.

Tras el incidente Supermán López retomó el curso de carrera en otra bicicleta.

“Pese al incidente, siento que no perdí mucho tiempo”, declaró López al final de la etapa.

La vigésima etapa del Giro de Italia, ganada por Pello Bilbao, compañero de López en el Astana, no cambió la general. Richard Carapaz mantuvo la camiseta de líder y no parece tener problemas para defenderla en la última fracción que se cumple este domingo, una contrarreloj en Verona (tiene una ventaja de 1’54 «sobre Nibali, 2’53» sobre su compañero Equipo de Landa y 3’16 «en Roglic).

Mikel Landa entró segundo y Giulio Ciccone, tercero. Este último ganó el maillot azul de mejor escalador.

Vincenzo Nibali los probó a todos. En dificultad en el Manghen, pero hasta el último en trabajar para probar el negocio: el último ataque a dos kilómetros de la línea de meta no llevó a nada.

After 194 km at full throttle, the strongest sprinted up to the last meter. @PelloBilbao1990 wins in Monte Avena | Dopo 194 km a tutta arrivano in più forti, la spunta Pello Bilbao in un finale all'ultimo metro #Giro pic.twitter.com/dJFwNhGuK7

— Giro d'Italia (@giroditalia) June 1, 2019