Industria mundial del aluminio, Nueva era

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Si hay un metal del que el hombre está rodeado en todo momento es el aluminio; sujeto de “guerras comerciales” por ser el más abundante en la tierra y el tercer elemento más profuso en la corteza terrestre; “perfecto para usar en transportes que ahorran energía; y uno de los materiales de construcción más eficientes energéticamente y ecológicos del mundo.

El Al es el único metal eternamente reciclable; añadiéndole sus cualidades de ser ligero, fuerte, flexible, no corrosivo, duradero, maleable y buen conductor térmico.

Del Al se sirven la aviación comercial, aeroespacial y militar, empleándose en las dos guerras mundiales; el sector electrodomésticos, comunicaciones , farmacéutica, materiales de embalaje; transporte (carrocerías, bloques del motor, transmisiones, suspensiones), y que gracias al Al desde 1901 los autos son más livianos y rápidos ; en construcción ( acabados, ventanas, puertas, cerraduras, canales de desagüe y revestimientos, electricidad); elementos de consumo (empaques de alimentos, utensilios de cocina, envases; latas con pestañas de fácil apertura de aluminio, técnica introducida en 1962. Actualmente el mercado de bebidas enlatadas es virtualmente 100% aluminio. El papel de aluminio, que mantiene “los alimentos más frescos y frescos”, fue introducido en América por Alcoa en 1910. En el pasado el Al se empleaba en tintorería y para uso medicinal. Con razón se le llama comúnmente el “milagro metal”.

El aluminio en el grupo 13 de la tabla periódica, es un metal que por cientos de años se ha extraído de la bauxita, una roca sedimentaria, a través del proceso tradicional de fundición; técnica a la que por casualidad le salió competencia, al brotar la invención de Charles Martin Hall, estudiante de química y su hermana Julia, quienes trabajando “en un cobertizo adjunto a la casa familiar” se idearon otra forma de producir Al; mediante electrólisis, bajando su costo y convirtiéndolo en un metal más ligero y fuerte. Pasaron más de 100 años para que en la industria del Al surgiera otra iniciativa de esa magnitud, la introducción del primer aluminio producido en el mundo mediante proceso de fundición sin carbono, con la tecnología ELYSIS ™, que eliminará todos los gases de efecto invernadero directos; tecnología que estará en el mercado en el año 2024, y será la puerta de entrada a la nueva era para la industria mundial del aluminio, con el fin de “descarbonizar su cadena de suministro y procesos”; permitiendo “que la industria mundial del aluminio tome este nuevo camino hacia un futuro sostenible, aportando mejoras en la salud y seguridad en el trabajo”, indicó el equipo de Elysis. El aluminio junto con el cobre, litio, boratos y titanio, son las cinco cosas que el mundo necesitará para un futuro bajo en carbono, señaló Rio Tinto.

Por más de un siglo a nivel mundial la industria de Al es manejada por tres compañías, la estadounidenses Alcoa, con sede en Pittsburgh; la compañía Rusal y la canadiense Alcan Inc. Alcan, hasta 1966 Aluminium Limited de Canadá, en 2010 se integra al grupo Rio Tinto, con sede en Montreal. Rio Tinto emanó de las fusiones de Rio Tinto PLC, Rio Tinto, Canadá Holding Inc. y Alcan Inc. Alcoa con Rio Tinto, que revolucionan el modo de fabricación del aluminio, formaron la empresa Elysis, con sede en Montreal. En el pasado la centenaria Alcoa, conocida desde 1907 como The Aluminum Company of America, adquirió la estadounidense Alumax, y la francesa Pechiney fue comprada por Alcan Corporation. En Colombia en 1955 se fundó Aluminio Reynolds, por Julio Mario Santo Domingo y Louis Reynolds; empresa liquidada en 2011 después de 56 años por la competencia desleal de Al venezolano. Desde 2010 The Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) y Alcoa comenzaron a “desarrollar el complejo de aluminio de menor costo en el mundo”.

Respecto a los efectos en la salud del aluminio, “Los trabajadores que respiran cantidades altas de polvo de aluminio pueden desarrollar problemas respiratorios tales como tos o alteraciones que se detectan en radiografías de tórax. El uso de máscaras para respirar y el control de los niveles de polvo en fábricas han eliminado este problema en gran parte; respecto de los seres humanos “la ingestión de aluminio generalmente no produce daño”, indicó la Atsdr, la Agencia para sustancias toxicas y el registro de enfermedades.

En cuanto a las diferencias sobre determinadas medidas relativas a los productos de acero y aluminio, que en EE UU se conoce como DS552, el 13 de junio de 2018, Noruega demandó de ese país la celebración de consultas sobre ese tema; al que posteriormente se adhirieron como terceros Tailandia, la Federación de Rusia, la India , la Unión Europea, Canadá, China y México. Los cuatro últimos en represalia expidieron contramedidas hacia EE UU. Como debatida la cuestión, no se halló una solución satisfactoria, para no llegar a un litigio, las leyes americanas deciden que la controversia la resuelva un grupo especial. El 21 de noviembre de 2018, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estableció un Grupo Especial, conformado por Colombia, la Unión Europea y 28 países más. En esa etapa de fase de consultas se encuentran para decidir en la OMC más de cien casos desde 1995.

@luforero4