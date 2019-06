Mundial de Fútbol de Polonia: Colombia clasificó a cuartos de final en la tanda de penales

Loterias

Loterías del 1 de junio en Colombia:

Baloto 01 03 17 23 32 16

Revancha 07 08 17 18 24 04

Boyacá 0902 – Serie 320

Cauca 2580 – Serie 078

DORADO

Mañana 1908 – Tarde 9495 – Noche 4714

CULONA:

5786

ASTRO SOL

7226 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

2015 – Signo Piscis

PIJAO:

1252

PAISITA:

Día 0249 – Noche 4970

CHONTICO:

Día 7629 – Noche 9484

CAFETERITO:

Tarde 5663 – Noche 3446

SINUANO:

Día 7166 – Noche 9100

CASH THREE:

Día 785 – Noche 775

PLAY FOUR:

Día 9789 – Noche 8723

SAMAN:

1014

CARIBEÑA:

Día 9219 – Noche 0311

WIN FOUR:

1380

EVENING:

2474

MOTILÓN:

Tarde 6676 – Noche 8587

LA FANTÁSTICA:

Día 8064 – Noche 0498

ANTIOQUEÑITA

Día 4856 – Tarde 3746

Paisa Lotto

8371