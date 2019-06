Entre enero y abril, exportaciones manufactureras siguieron al alza

Uno de los sectores de exportación que se mantiene en terreno positivo en lo corrido del año, es el de las manufacturas. Entre enero y abril las ventas externas manufactureras crecieron 1,2%, mientras que en el solo mes de abril lo hicieron en 0,6%.

El análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señala que el comportamiento de las exportaciones de manufacturas en solo abril estuvo impulsado, entre otros, por las ventas de vehículos para el transporte de personas, especialmente a Ecuador y a Argentina, las cuales crecieron 72,1%.

Así mismo, las ventas de estructuras y partes de aluminio (para generación de energía solar, principalmente) registraron una variación positiva de 121,1%. Entre tanto, las exportaciones de fungicidas con destino a Brasil, Ecuador y Perú, aumentaron 54,7%.

“El 19,5% de las ventas totales que hizo el país en el mes de abril, correspondió a bienes de la industria manufacturera. Nuestra meta es aumentar las exportaciones de bienes y servicios no minero energéticos, por lo que avanzamos en nuestra estrategia de aprovechamiento de acuerdos comerciales y mercados estratégicos. Adelantamos una profundización con Guatemala, El Salvador y Costa Rica, los dos primeros en el marco del TLC que tenemos con Triángulo Norte, lo que brinda más oportunidades para productos de las industrias de textiles y confecciones, medicamentos para uso humano y animal y construcción”, dijo el Ministro, al recordar que la meta es que en el 2022 las exportaciones de bienes y servicios no minero energéticos lleguen a los US$ 27.000 millones.

En general, productos como materias tintóreas (15%), aceites esenciales y productos de perfumería (14,3%), plásticos en formas no primerias (12,8%), manufacturas de caucho (6,1%), hilados, tejidos y artículos confeccionados (2%), manufacturas de metales (56%) y maquinaria y equipos generadores de fuerza (89,7%), entre otros, cerraron en terreno positivo en el mes.

En abril las exportaciones totales aumentaron 2,2%. Las agropecuarias disminuyeron 6,7% y las de combustibles variaron a una tasa de 5,1%.

En el cuatrimestre, dentro de las ventas externas de manufacturas se destacaron entre otros: hilados y artículos confeccionados (17,6%), manufacturas de metales (31,6%), maquinaria y equipos generadores de fuerza (52,6%), vehículos de carretera (5,7%), muebles y sus partes (23,1%), prendas y accesorios de vestir (3,8%) y calzado (3,3%).

Por países, en el cuatrimestre registraron comportamientos favorables las ventas hacia Perú (11,1%), Ecuador (7,1%), Uruguay (31,6%), Estados Unidos (6,9%), la Unión Europea (6,2%), Costa Rica (2,4%) y Guatemala (23,6%), entre otros.

En lo corrido del año las exportaciones totales se redujeron 0,1%, las agropecuarias cayeron 2,1% y las de combustibles también cayeron 1,4%.