Leonardo La Croix la nueva voz del pop colombiano

Leonardo viene de una familia de agricultores en la que ninguno de sus integrantes tenía inclinación musical. Él descubrió su pasión por este arte cuando a los 10 años pidió de regalo un balón de baloncesto, pero en lugar de esto le obsequiaron una guitarra que despertó su interés, así que empezó a tocarla de manera empírica.

Realizó cursos cortos de música, al terminarlos siguió practicando de manera autodidacta y a sus 18 años funda Foehn, banda donde era el vocalista. Un año después, entra a la Universidad Fernando Sor a estudiar la carrera de guitarrista con énfasis en producción musical y allí conoce a los artistas con quienes conformaría Mad Tree, agrupación de rock alternativo en la que fue guitarrista y el productor de su primer EP.

Tiempo después, decide emprender su carrera como solista y da vida a Leonardo La Croix, “con mi nombre artístico quería transmitir algo que me hubiera marcado muchísimo. Como toda la vida fui cristiano, siempre tuve presente la cruz que representa esta religión y además, en ese momento me gustaba mucho escuchar una artista francesa llamada Édith Piaf que tiene una canción que se llama Les Croix (las cruces) y es un poema que habla de las cruces que han existido y que han marcado la historia, al final el coro dice que pobre de ella porque lleva la cruz en su cabeza que hace referencia a lo que duele perder a alguien, pensar en alguien. Me pareció tan bonita esa canción que inmediatamente dije que quería llamarme Leonardo La Croix porque mezcla dos cosas importantes: el sufrimiento de los seres humanos por el amor y la cruz de cristo que fue el acto más grande amor por la humanidad. Mezclaba los dos mundos de los cuales yo venía y mi gusto por la nostalgia”, afirma Leonardo.

Su primer trabajo iba a ser un proyecto rockero auto producido pero sus planes cambiaron en el camino al encontrarse con Jona Camacho, artista de R&B, “yo estaba escuchando nuevos artistas en las plataformas de música y di con una canción que se llama Noche de Frío en el Soundcloud de Jona. Me parecía muy linda y me identificaba con esa forma de componer, así que me la aprendí y empecé a cantarla en hoteles donde trabajaba. Decidí contactarme con él y le dije que me diera su opinión sobre una canción que yo estaba produciendo. Nos vimos y él se interesó por producirla ya que le gustó y porque no mucha gente estaba haciendo eso en Colombia y así comenzamos nuestra amistad”, agrega La Croix.

Trabajando juntos, Jona le aconseja modernizar sus sonidos y así nace “Ser o No Ser” influenciada por géneros como el future bass y R&B. Esta canción se destacó en el top 25 de Radiónica, donde por 4 semanas estuvo desde la posición 24 hasta las 19, también el video circulaba en un ranking de canciones del canal HTV. Sus influencias siempre habían sido Gustavo Cerati, Draco Rosa, Luis Alberto Espineta, Jorge Drexler, entre otros pero siguiendo el consejo decide estudiar otros artistas y crea dos canciones más “Mi Sed” y “Vuelve” con una línea más comercial.

En su carrera como solista y productor ha logrado grandes cosas, grabó guitarras para la canción cabezote de la novela Sin senos no hay paraíso, participó como guitarrista invitado en “La Fiesta de la Música” de la embajada Colombo Francesa en 2014, fue invitado como músico al programa “A otro nivel”, ha tocado en la Feria del hogar, le abrió a Telebit en la discoteca Armando Records, participó en Los Latidos de La Casa en Selina, toca en smoking Molly, grabó un FT con la Malasangre y ha producido a artistas independientes dentro de los que se destacan The Veu y D`ius Solis.

Actualmente, se prepara para el lanzamiento de “Tu Piel” que saldrá el próximo 14 de junio. “Esta canción es una colaboración con Jona Camacho. La hice basado en un libro que se llama Lo Ruhuma la no compadecida de César Vidal, un libro bíblico. En una parte hay engaño y describe mucho un encuentro sexual por eso la canción se centra en el cotejo que hay en ese acto”, comenta Leonardo.

Adicionalmente, para ese año, trabaja en la grabación de dos Live Sessions, en una colaboración con Sinego, en el lanzamiento de 4 canciones y en preparar el video oficial de “Vuelve”.