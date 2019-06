No queremos asbesto, pero este tema es competencia de la Nación: Peñalosa

El alcalde Enrique Peñalosa señaló que la Alcaldía de Bogotá está de acuerdo en la prohibición del asbesto, pero recordó que no cuentan con la competencia para hacer este tipo de prohibiciones, que requieren una normatividad de carácter nacional.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que prohibir el asbesto, nadie discute eso, y ojalá se haga pronto. Lo único que está diciendo el concepto de la Alcaldía es que esto no es nuestra competencia, ni del Concejo, es un tema de ley a nivel nacional que debe salir del Congreso”, señaló el alcalde Peñalosa.

Reiteró que la Alcaldía de Bogotá no puede legalmente prohibir ese tipo de situaciones, así esté de acuerdo en que no se deben utilizar, y solicitó al Congreso de la República que expida una normatividad sobre esto a la mayor brevedad.

“Todos coincidimos en que no queremos asbesto, estamos totalmente de acuerdo con los concejales. Lo único que estamos diciendo es que no tenemos competencia para sancionar un acuerdo que no nos corresponde como Distrito”, recalcó Peñalosa.

Así mismo, afirmó que el Distrito no cuenta con competencia para legislar en este tipo de situaciones: “Hay cosas que nosotros no podemos hacer a nivel del Distrito”, dijo.

Por último, recalcó que se debe acatar la ley para evitarse conflictos legales: “Estamos acatando la ley. Nosotros no somos una república independiente, estamos en un país que tiene unas normas, aunque quisiéramos hacer muchas cosas no podemos porque es de competencia nacional”, concluyó.