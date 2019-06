Presentaré una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo, trayectoria e independencia para ejercer el cargo de Fiscal: Duque

“Le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia para ejercer ese cargo”, dijo hoy el Presidente Iván Duque, al responder a una pregunta del equipo periodístico de La FM de RCN sobre las características que tendrán los integrantes de la terna que el Mandatario presentará a la Corte Suprema de Justicia, para la elección del nuevo Fiscal General de la Nación.

“Yo espero que haya una mujer” en esta terna, reveló el Presidente Duque y detalló que los tres candidatos a Fiscal General serán personas con una gran solvencia jurídica y con un sentido del Estado, es decir, que “entiendan muy bien la gerencia y la administración del Estado”.

Al respecto, el Mandatario explicó que esta es una característica muy importante, porque la Fiscalía es una de las entidades más grandes y complejas que tiene el país, cuyos retos administrativos son enormes y se requiere que quien esté al frente tenga una habilidad gerencial especial.

Adicionalmente, el Presidente indicó que los aspirantes a Fiscal pueden ser o no ser penalistas y dijo que él no se amarra a esta condición.

“Lo que digo es (que deben tener) una solvencia jurídica muy completa, porque usted se da cuenta de que aquí se han elegido fiscales con muy buenos resultados, que no necesariamente son penalistas. Otros que han sido exitosos, y sí lo son. Entonces, puede que sí, puede que no. No me amarro a ese ingrediente”, reiteró.

Finalmente, el Jefe de Estado indicó que, por encima de todo, los integrantes de la nueva terna para Fiscal General de la Nación deben tener una gran trayectoria que dé confianza, tanto a la rama judicial como al país en general.

“Pero, sobre todo, personas, además, que tengan una gran trayectoria. Y que esa trayectoria dé confianza no solamente a la rama judicial, sino a todo el país de que van a ejercer esa función con independencia y con el único deseo de servirle a Colombia, con estricto apego a la ley y con total patriotismo”, concluyó el Presidente Duque.