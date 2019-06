Exesposa de Jota Mario Valencia desmintió muerte cerebral

La exesposa y madre de los hijos de Jota Mario Valencia, Marcela Abello, desmintió que el afamado presentador haya sufrido muerte cerebral y aunque reconoció que el comunicador se encuentra en delicado estado de salud, pidió no especular acerca de su condición.

A través de su cuenta en Twitter, Abello indicó que Jota Mario “está delicado, pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación”.

Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación.

