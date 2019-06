Feminicidio en Colombia no es cuestión de cifras, es de humanidad»: senadora Avella

En debate de control político realizado en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, se analizó el aumento del feminicidio contra las mujeres del país. Se propuso como estrategia inmediata, campañas de sensibilización en los medios de comunicación, al igual que oportunidades de empleo, como mecanismo para la autonómica económica e independencia del agresor.

Según informe Oficial de la Fiscalía General de la Nación, en el año 2018 se produjeron 5,296 homicidios, de los cuales 449 contra mujeres y 118 fueron de feminicidios, con el 75.42 por ciento esclarecidos. Así mismo, en el 2019 van 427 casos, de los cuales 105 corresponden a feminicidios. El ente de control indica que los departamentos con mayor índice de este delito se registran en Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Magdalena.

Por su parte, la directora General, del Instituto Nacional de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino, afirmó que en el primer trimestre del año van más de 30 mil valoraciones de violencia fatal y no fatal contra las mujeres. Señaló que sólo tienen una cobertura del 11.5% en todo el país. Dijo que, a pesar de todos los avances en la lucha contra la violencia de género, aún falta mucho por hacer, hasta lograr impactar las cifras de violencia.

«Tenemos mucho por recorrer. Estos debates son muy importantes para ver la realidad de los resultados, que nos llevan a unos puntos de mejora de lo que necesitamos como institución», afirmó la funcionaria.

Entre tanto, la senadora citante Aída Avella (Lista Decente) dijo que «el feminicidio en el país no es cuestión de cifras, sino que se requiere humanizar todas las entidades. Ya tenemos suficientes leyes y estas no funcionan. Necesitamos darles herramientas para que ellas produzcan, cuando logremos que las mujeres tengan trabajo, autonomía económica, entonces lograremos su independencia y empoderamiento. Ellas deben tener para responder a sus necesidades».

La legisladora manifestó que es más partidaria de las campañas de educación y sensibilización que la de endurecer las penas, porque no han sido efectivas esas medidas. «Eso no sirve para nada, no existe cárcel para tantos, la educación es lo único que garantizará que ellas puedan vivir de su trabajo. Seguiremos en la lucha hasta conseguir estrategias para afrontar esa situación». Propuso que se hagan campañas de educación y prevención en los diferentes medios de comunicación para sensibilizar sobre el tema y que se amplíe la cobertura en todo el país de Medicina Legal y solicitó que las líneas de atención que tienen las diferentes entidades, para atender los casos de violencia, sean más efectivas con las víctimas,

La presidenta de la Comisión, Ana María Castañeda (Cambio Radical), aseveró que las cifras son aterradoras de todos los asesinatos contra las mujeres. «Nos hemos convertidos en notarias de estos casos tan terribles, lo peor es que no tenemos la verdad absoluta de lo que está sucediendo, ni las cifras reales. Estamos alarmadas y frustradas con todo lo que sucede. No podemos estar tranquilas hasta que estas cifras tengan un impacto positivo y se empiece a reducir la violencia contra las mujeres del país». Señaló que confían en el trabajo que está haciendo el Gobierno, pero pidió celeridad en los casos.