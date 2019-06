Proyecto que regula el uso de las criptomonedas en Colombia, deberá ser reestructurado

En Colombia se ha venido incrementando el uso de las criptomonedas llegando a tasas de crecimiento anuales de 47.1% entre 2014 y 2017. Para regular las plataformas de intercambio de estos activos, el pasado mes de mayo el senador Horacio José Serpa radicó un proyecto de ley que hoy fue analizado en la Comisión Tercera, a través de una audiencia pública.

Los congresistas que asistieron tomaron la decisión de retirar la iniciativa y socializar con el autor de esta, todas las opiniones que fueron expresadas por representantes del Gobierno y de empresas de tecnología financiera a nivel nacional, asistentes al encuentro. El proyecto por el cual «se regula el uso de las criptomonedas y las formas de transacción con éstas en el territorio de Colombia» podrá presentarse nuevamente en la siguiente legislatura.

Al respecto, el senador ponente, Luis Eduardo Díaz Granados, de Cambio Radical, dijo que de acuerdo con lo expuesto por los invitados «puede construirse un proyecto de ley que cumpla con el objetivo por el cual fue presentado, que pueda incluir las necesidades del sector y no que se convierta en una barrera para el desarrollo de esta actividad en Colombia».

Con esta afirmación estuvo de acuerdo Ana María Prieto, funcionaria del Ministerio de Hacienda, quien aseguró que la iniciativa debía archivarse, porque genera inseguridad. A su turno, John Jairo Zorrillo, líder de la empresa FEDE-MINERS, indicó que «hay apartes del articulado que en la actualidad no se cumplen. Se requiere de una educación para los gremios que nacen y emergen en Colombia».

De parte del Gobierno participó la Superintendencia Financiera. El delegado César Reyes expuso que no existe una norma expedida por la entidad contra las criptomonedas, sin embargo han venido tratando circulares que reflejan los riesgos que genera. «Apelamos a los pronunciamientos de los organismos financieros internacionales para advertir a los ciudadanos. Hay que tener cuidado al usar temas con criptografía, porque se puede incurrir en prácticas de lavado de activos y financiación del terrorismo», apuntó.

No obstante, aclaró que desconoce que se den esas actividades pero que los casos recientes demuestran que existe una relación entre este tipo de tecnología y los casos ilícitos. A nivel internacional, en materia de criptoregulación los países que se mantienen al margen son Argentina, México y Colombia; mientras que Brasil lo considera hostil, Venezuela y Bolivia lo tienen prohibido.

Por último, Alberto Guada, delegado del Banco de la República, aseguró que el proyecto de ley no es oportuno como está planteado. «No existe consenso entre las autoridades nacionales para la regulación de criptoactivos. No se usa como un medio eficiente de pago, es simplemente un elemento de altísima especulación. Hay manipulación de precio y no es controlado».

Estos argumentos los presentó apoyándose también en el riesgo que corren aquellas personas que esperan enriquecerse usando criptomonedas.