Con Nicacio Martínez fueron ascendidos por el Senado 12 oficiales más de las Fuerzas Militares y la Policía

–Fueron 13 los ascensos aprobados por la plenaria del Senado de la república, incluido el de mayor controversia, el del General Nicacio Martinez. Se trata de generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que contaron con el amplio respaldo de senadores de las distintas bancadas políticas que reconocieron las altas calidades de los oficiales promovidos.

Además del general Nicacio de Jesús Martinez Espinel, actual comandante del Ejército Nacional, los oficiales ascendidos fueron: Al grado de General, los mayores generales del Ejército Nacional, Luis Fernando Navarro Jiménez, actual comandante General de las Fuerzas Militares y Ricardo Jiménez Mejía, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Igualmente, el mayor general de la Fuerza Área Colombiana, Ramsés Rueda Rueda, actual comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

También fueron promovidos al grado de Almirante el vicealmirante de la Armada Nacional, Evelio Enrique de Jesús Ramírez Gafaro, actual comandante de la Armada Nacional.

En la Policía Nacional ascendieron al grado de General, al mayor general de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa Duque, director general de esta institución. Al grado de mayor general, los brigadieres Álvaro Augusto Cubillo Gómez, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, William Ernesto Ruiz Garzón, Fabio Hernán López Cruz, Herman Alejandro Bustamante Jiménez, Ramiro Castrillón Lara y Fabián Laurence Cárdenas Leonel.

Con gran complacencia recibimos el apoyo y respaldo del Congreso de la República a nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Estos ascensos son un reconocimiento y muestra de confianza para quienes a diario se la juegan por la tranquilidad y seguridad de todos los colombianos. — Iván Duque (@IvanDuque) June 6, 2019

La sesión plenaria del Senado se prolongó luego que se abriera el debate por cuenta de la promoción al grado de general de cuatro soles, del mayor General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien, según congresistas de la oposición, estaría investigado por acciones irregulares durante su carrera como oficial relacionadas con los llamados «falsos positivos».

El senador Alexander López, del Polo Democrático, rechazó el ascenso del alto oficial por considerar que lesiona el nombre de las Fuerzas Militares. «Le hace más daño a las Fuerzas Armadas la posibilidad de apoyar un ascenso que ha sido muy cuestionado».

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, puso en duda la transparencia de la hoja de vida del alto oficial por lo que anunció el retiro de su bancada durante la votación, «Hay muchas dudas sobre acciones militares que estuvieron bajo su mando en el pasado», manifestó.

La bancada del partido FARC se retiró del recinto del Senado iniciada la sesión, tras señalar que, como firmantes del acuerdo de paz, del que hicieron parte miembros de las Fuerzas Militares, debían apartarse de la votación de estos ascensos. Así lo dio a conocer el senador Julián Gallo, no sin antes destacar la labor que cumplen las Fuerzas Armadas.

Pese a esta discusión, la mayoría de senadores de las distintas bancadas aprobó los ascensos de los altos oficiales, en especial el del Comandante del Ejército Nacional, que contó con 64 votos a favor y 1 en contra; este último voto del senador Gustavo Bolívar.

Desde Cambio Radical el senador Antonio Luis Zabaraín respaldó la labor de los altos oficiales en especial la del mayor general, Nicacio Martínez. «Están cercenado el derecho de presunción de inocencia de un alto oficial de las más altas calidades», dijo.

El senador del Partido Liberal y ponente del ascenso de general Martínez, Jaime Durán, aseguró que realizó una rigurosa investigación de la hoja de vida del alto oficial. «El General no tiene investigaciones de ninguna índole ante la justicia colombiana», precisó.

Por su parte, el senador Álvaro Uribe Vélez reconoció las hojas de vida de los 13 altos oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, y respaldó el ascenso del comandante del Ejército Nacional. «El 29 de octubre de 2008, cuando fungía como Presidente separé a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, porque no aplicaban rigurosamente los manuales operativos y podían incurrir en falsos positivos. Nicacio Martínez no aparecía en esa lista que me pasó el Ministerio de Defensa, en su momento», indicó.

Tras la aprobación de estos ascensos, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, salió en respaldo de la labor de la Fuerza Pública y defendió los logros del general Martínez. «El general Martínez tiene una hoja de vida impecable y no encontramos nada en su contra, cuando la revisamos», manifestó.

Finalizada la votación de los ascensos, el general Nicacio Martínez señaló que nunca ha participado de hechos irregulares durante su carrera militar y aseguró que estará prestó a atender los llamados de la justicia. «Hay un poder judicial a quien siempre he estado atento en acatar todas sus exigencias, y estaremos prestos para aclarar las situaciones que debamos aclarar», destacó.

El alto oficial agradeció el respaldo de la mayoría de los senadores que votaron su ascenso a General de cuatro soles. (Información Prensa Senado).