La inflación en Colombia en mayo subió 0,31%

–Una variación de 0,31%, seis puntos porcentuales más que el mismo mes de 2018, registró en mayo de este año el Indice de Precios al Consumidor, IPC, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2019 (0,31%) se explica principalmente por las variaciones mensuales de las divisiones de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones

Bebidas Alcohólicas y Tabaco y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas.

En mayo de 2019 la variación mensual del IPC Total fue 0,31% frente a abril de 2019. La mayor variación mensual se registró en la división Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,79%), en mayo de 2018 fue (0,51%). En mayo de 2019 los mayores incrementos de precio se registraron en: vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (2,06%), whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (1,47%) y cigarrillos, tabaco y derivados (1,16%). Los menores incrementos de precio se registraron en: cerveza y refajo (0,39%) y aguardiente (0,79%)

La división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una variación mensual de (0,65%), la segunda mayor variación mensual. En mayo de 2019 los mayores incrementos de precio se registraron en: tomate (38,44%), arracacha, ñame y otros tubérculos (8,89%) y zanahoria (5,88%). Las mayores disminuciones de precio se registraron en: frutas frescas (-4,93%), cebolla (-3,76%) y naranjas (-3,05%).

La división Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y otros Combustibles registró una variación mensual de (0,43%), la tercera mayor variación mensual en mayo de 2019. Los mayores incrementos de precio se registraron en: alcantarillado (1,99%), recogida de basuras (1,84%)

y suministro de agua (1,78%). La mayor disminución de precio se registró en: electricidad (-0,26%).

La división Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar registró una variación mensual de (0,32%), la cuarta mayor variación mensual en mayo de 2019. Las mayores variaciones de precio se registraron en: elementos de aseo (0,87%), ropa de tocador y productos textiles del hogar (0,58%) y cristalería y utensilios de vidrio para el hogar (0,54%). Las menores variaciones de precio se registraron en: otros artículos de decoración (-1,00%), accesorios eléctricos pequeños (-0,57%) y lavadoras, secadoras y lavavajillas (-0,13%).

La división Información y Comunicación registró una variación mensual de (-0,06%), la menor variación mensual en mayo de 2019. La variación mensual en mayo de 2018 fue (-0,01%).

Para el mes de mayo de 2019 la mayor disminución de precio se presentó en equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-0,77%). No se presentaron incrementos de precios en esta división. La subclase servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet registró estabilidad de precios (0,00%).

La división Transporte registró una variación mensual de (0,01%), la segunda menor variación mensual en mayo de 2019. Los mayores incrementos de precio se registraron en: transporte de pasajeros y equipaje en avión (1,29%), productos para la limpieza y conservación del vehículo (0,85%) y otras piezas de repuesto para vehículo (0,67%). Las mayores disminuciones de precio se registraron en: transporte intermunicipal, interveredal e internacional (-4,97%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (-0,07%) y compra de bicicletas nuevas o usadas (excepto para niños) (-0,05%).

La división Educación registró una variación mensual de (0,05%), la tercera menor variación mensual. En mayo de 2019 los mayores incrementos de precio se registraron en: inscripciones y matrículas en postgrados (especialización, maestría, doctorado) (0,17%),

inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (0,14%) y otros gastos en educación superior (0,02%). Para esta división no se registraron variaciones negativas.

La división Bienes y Servicios Diversos registró una variación mensual de (0,12%), la cuarta menor variación mensual en mayo de 2019. Los mayores incrementos de precio se registraron en: artículos de fantasía y su reparación (1,60%), servicios auxiliares y financieros

prestados a cambio de una comisión explicita (0,83%) y artículos para el cuidado y la atención personal (0,80%). Las mayores disminuciones de precio se registraron en: seguros de vehículos y otros relacionados con el transporte (-0,64%), artículos para bebés y su reparación (-0,30%) y artículos para higiene corporal (-0,14%).

En mayo de 2019 las menores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las subclases de frutas frescas con -0,04 puntos porcentuales, transporte intermunicipal, interveredal e internacional con -0,02 puntos porcentuales y

electricidad con -0,01 puntos porcentuales. Las mayores contribuciones se registraron en las subclases: tomate con 0,07 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,05 puntos porcentuales y arriendo efectivo con 0,03 puntos porcentuales.

Variación año corrido (Enero – mayo de 2019)

Entre enero y mayo de 2019 la variación del IPC Total fue de 2,44%. Esta variación fue mayor en 0.13 puntos porcentuales con respecto a la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando fue 2,31%.

El comportamiento año corrido del IPC total en mayo de 2019 (2,44%) se explica principalmente por la variación año corrido de las divisiones de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

La división Educación registró una variación año corrido de (4,66%), la mayor variación año corrido en mayo de 2019. Los mayores incrementos de precio se registraron en: inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (5,37%),

educación secundaria (4,75%) y educación preescolar y básica primaria (4,58%). Los menores incrementos de precio se registraron en: diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (0,03%), pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (0,19%) y cursos de educación no formal (2,90%).

La división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas registró una variación año corrido de (4,36%), la segunda mayor variación año corrido. En mayo de 2019 los mayores incrementos de precio se registraron en: tomate (41,31%), papas (25,14%) y arracacha, ñame y otros

tubérculos (22,63%). Las mayores disminuciones de precio se registraron en: avena y sus derivados (-3,70%), legumbres secas (-3,38%) y panela cruda para consumo en el hogar (-1,77%).

La división Bebidas Alcohólicas y Tabaco registró una variación año corrido de (4,15%), la tercera mayor variación año corrido. La variación año corrido en mayo de 2018 fue (3,37%).

En mayo de 2019 los mayores incrementos de precio se registraron en: cigarrillos, tabaco y derivados (11,73%), aguardiente (10,70%) y whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos (6,32%). Los menores incrementos de precio se registraron en: cerveza y refajo (1,34%) y vino, champaña, jerez y aperitivos a base de vino para consumo en el hogar (6,10%).

La división Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles registró una variación año corrido de (2,11%), la quinta mayor variación año corrido en mayo de 2019. Los mayores incrementos de precio se registraron en: alcantarillado (8,66%), recogida de basuras (6,20%) y electricidad (4,13%). Los menores incrementos de precio se registraron en: materiales para la conservación y la reparación de la vivienda (0,76%), arriendo imputado (1,49%) y arriendo efectivo (1,51%).

La división Prendas de Vestir y Calzado registró una variación año corrido de (0,26%), la menor variación año corrido en mayo de 2019. Los mayores incrementos de precio se registraron en: uniformes (3,41%), lavado y planchado de ropa (2,06%) y otros artículos y accesorios de vestir para hombre y mujer, incluyendo artículos de vestir para adulto y bebé y materiales (0,93%). Las mayores disminuciones de precio se registraron en: prendas de vestir para mujer (-0,56%) y calzado para hombre (-0,18%).

La división Recreación y Cultura registró una variación año corrido de (1,02%), la segunda menor variación año corrido. En mayo de 2019 los mayores incrementos de precio se registraron en: cines y teatros (6,20%), alimentos para animales domésticos y mascotas (4,47%) y libros de texto (4,25%). Las mayores disminuciones de precio se registraron en: paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) (-4,67%), equipo para la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido (-2,98%) y equipo para la recepción, grabación y reproducción de sonido únicamente (-1,45%).

La división Salud registró una variación año corrido de (1,06%), la tercera menor variación año corrido en mayo de 2019. Los mayores incrementos de precio se registraron en: consulta médica general con médico particular (3,80%), consulta médica con médico especialista

particular (2,57%) y exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (2,32%). La mayor disminución de precio se registró en: servicios médicos menores (pequeña cirugía, cirugía ambulatoria, urgencias, etc.) (-0,37%).

En mayo de 2019, la variación anual para el IPC Total se registró en 3,31%. El comportamiento de las dos divisiones enlazables fue: Bebidas alcohólicas y tabaco 5,12% e Información y Comunicación 1,88%.