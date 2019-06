Proyecto de ley busca poner “en cintura” a las barras bravas

Con el objetivo de evitar que se repitan alteraciones, agresiones y muertes como las que recientemente se han ocasionado en el marco de la fiesta del fútbol y las cuales vinculan a algunos integrantes de barras bravas, el senador Fernando Nicolás Araújo radicará un proyecto de ley que además de darle herramientas eficaces a las autoridades competentes para mitigar la problemática, también creará sistemas de información relacionada con los barristas, la cual es indispensable a la hora de brindar soluciones oportunas.

“Para hablar de la violencia que se da en estos espacios son fundamentales dos cosas: tener claro cuáles son las cifras, el panorama que vive el país en torno a las agresiones, alteraciones y muertes que vinculan a las barras bravas y un sistema de registro de los barristas. Aunque ambos aspectos son necesarios para atacar el problema, ninguno de los dos sistemas de información existe, por lo cual radicaremos un proyecto de ley que los crea, así podremos saber quiénes son los que integran las barras, sus antecedentes y las cifras reales con relación a la problemática para poder proyectar soluciones eficientes”, dijo el congresista.

El senador además afirmó: “No podemos seguir permitiendo que haya más muertos por vestir una una camiseta de un equipo, más golpizas por ser de una barra y no de otra, en el país no debe haber ni una Maryuris Correa más, cero tolerancia con los delincuentes, pero también hago un llamado a no satanizar a los barristas que juiciosamente están organizados y conocen del respeto a la diferencia; mientras que al delincuente, al que abusa del otro, al que se atreve a camuflarse en camiseta para delinquir, para ese sí habrá sanciones ejemplarizantes”.

El proyecto de ley que radicará el congresista también contempla la obligatoriedad de un sistema biométrico y programas que fomenten la productividad de las barras, a través de emprendimientos que muchas de estas han organizado. La iniciativa establecerá estímulos para que las entidades territoriales y los clubes deportivos, que sean dueños de estadios, realicen inversiones que mejoren las condiciones de seguridad para los asistentes a los eventos deportivos, como también modificaciones a la ley 1445 de 2011, las cuales están enfocadas a endurecer las sanciones relacionadas al ingreso a los estadios, más que en aumentar las multas.