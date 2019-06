Putin: Rusia no crea bases militares ni despliega tropas en Venezuela

–El presidente ruso Vladimir Putin aclaró este jueves que Moscú no crea bases militares ni despliega tropas en Venezuela. Además estableció que Rusia ya no suministra armas al régimen de Nicolás Maduro, a tiempo que insistió en rechazar una intervención militar en este país suramericano, diciendo: «Hasta los aliados de EEUU no apoyan la intervención militar en Venezuela».



Hablando en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), Putin explicó que los especialistas militares rusos que trabajan en Venezuela lo hacen respetando los plazos estipulados en los acuerdos alcanzados.

«No creamos bases militares ni enviamos tropas [a Venezuela], jamás lo hicimos, siempre solo cumplimos con nuestros compromisos en el ámbito técnico-militar», subrayó el mandatario.

«En cuanto a nuestro personal en Venezuela: le vendimos armas de manera absolutamente oficial, hace tiempo que no las vendemos, pero (…) conforme a los contratos debemos prestar servicio de mantenimiento de ese armamento, estamos obligados a cumplir con los compromisos que asumimos en el marco de esos contratos», dijo.

Putin explicó que, bajo los contratos anteriores sobre la venta de armamento ruso a Venezuela, Moscú está «obligado a mantener estas armas».

«Estamos obligados a cumplir nuestras obligaciones contractuales, y nuestros especialistas lo hacen. Y siempre lo hicieron en el pasado», dijo Putin.

«Hemos cumplido y continuaremos cumpliendo nuestras obligaciones contractuales en el campo de la cooperación técnico-militar», agregó.

De otro lado, Putin advirtió: «Nosotros en general estamos en contra de la injerencia en los asuntos políticos internos de otros países, consideramos que eso trae consecuencias muy graves, por no decir consecuencias trágicas, (…) es sabido que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones».

«Según la información que tengo, hasta los aliados de EEUU no apoyan la intervención militar en Venezuela», agregó.

Al referirse a las sanciones contra Venezuela, el mandatario recalcó que, ante todo, perjudican a sus ciudadanos y a la economía nacional.

El presidente ruso censuró la postura de EEUU, que considera que Venezuela y toda América Latina es su «patio trasero».

Preguntado sobre si Rusia decidió retirar su personal de Venezuela, Putin contestó que «es posible que nuestros especialistas, no solo militares, sino también en la industria, culminaron su trabajo: algunos se fueron, algunos volvieron a llegar».

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF-2019) comenzó este jueves en el centro de exposiciones y convenciones Expoforum de la ciudad rusa, un evento que durará tres días. El tema principal de la edición de este año, que reunirá a numerosos especialistas de Rusia e invitados de otros países, es ‘Formando la agenda para el desarrollo sostenible’. (Con información de RT y Sputnik).