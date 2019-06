Rappi y Adsmovil se asocian en billonario negocio de publicidad digital

Loterias

Loterías del 5 de junio en Colombia:

Baloto 01 04 08 22 37 13

Revancha 13 16 17 22 25 01

Meta 0212 – Serie 049

Manizales 4554 – Serie 123

Valle 2012 – Serie 128

DORADO

Mañana 0078 – Tarde 5002

CULONA:

1231

ASTRO SOL

7147 – Signo Escorpión

ASTRO LUNA

0195 – Signo Tauro

PIJAO:

0418

PAISITA:

Día 0779 – Noche 7853

CHONTICO:

Día 7365 – Noche 5911

CAFETERITO:

Tarde 8950 – Noche 0361

SINUANO:

Día 3668 – Noche 7526

CASH THREE:

Día 057 – Noche 860

PLAY FOUR:

Día 0604 – Noche 8191

SAMAN:

3545

CARIBEÑA:

Día 6225 – Noche 8071

WIN FOUR:

9982

EVENING:

0792

MOTILÓN:

Tarde 0090 – Noche 5300

LA FANTÁSTICA:

Día 7865 – Noche 7768

ANTIOQUEÑITA

Día 2666 – Tarde 5372