Abrieron la vía al Llano con paso restringido en el kilómetro 58

Loterias

Loterías del 6 de junio en Colombia:

Bogotá 1466 – Serie 284

Quindío 4683 – Serie 051

DORADO

Mañana 4525 – Tarde 2325

CULONA:

1147

ASTRO SOL

5096 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

0584 – Signo Escorpión

PIJAO:

3294

PAISITA:

Día 8923 – Noche 6259

CHONTICO:

Día 3949 – Noche 6828

CAFETERITO:

Tarde 2709 – Noche 0609

SINUANO:

Día 1938 – Noche 3202

CASH THREE:

Día 905 – Noche 195

PLAY FOUR:

Día 6090 – Noche 1104

SAMAN:

5238

CARIBEÑA:

Día 6226 – Noche 5989

WIN FOUR:

4301

EVENING:

7978

MOTILÓN:

Tarde 4242 – Noche 2552

LA FANTÁSTICA:

Día 0633 – Noche 4187

ANTIOQUEÑITA

Día 3198 – Tarde 6240