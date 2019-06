Presidente Duque dice que respeta y acata fallo de la Corte Constitucional, pero seguirá lucha contra microtráfico

–El Presidente de la Republica, Iván Duque Márquez, aseguró este jueves que respeta los fallos recientes de la justicia de Colombia que permiten el consumo de licor y sustancias psicoactivas en el espacio público, pero que, a pesar de esto, mantendrá el esfuerzo que asumió desde el inicio de su Gobierno de enfrentar el microtráfico y alejar a los niños y a los jóvenes de la drogadicción.

«Soy un respetuoso de la institucionalidad, yo creo en la institucionalidad. Respeto y acato los fallos», expresó Duque en el marco del Congreso de Cultivadores de Palma de Aceite en Bogotá.

En respuesta al fallo de la Corte Constitucional que tumbo un artículo del Código de Policía que prohibía consumir alcohol y drogas en el espacio público, el primer mandatario señaló:

«La razón por la cual al comienzo del Gobierno decidí, amparado en el Código de Policía, sacar adelante un decreto que incauta la dosis personal en las calles a quien la consuma o a quien la esté portando, sobre todo porque muchos jíbaros se valían de la dosis personal para vender droga a las afueras de los colegios o en los parques, es porque genuinamente creo que nosotros debemos ser una sociedad que rechace esa contaminación de la juventud con la drogadicción».

Por eso –continuó– nunca dijimos que se fueran a la cárcel. No, no, no. Medidas administrativas, descriminalización en su buena aplicación, y la sanción a los jíbaros, y el desmonte de las ollas.

Explicó que lo que lo motivó fue la defensa de la familia. «Y en 10 meses, con ese decreto, logramos liberar más de 11.000 parques y miles de entornos escolares», complementó.

¿Por qué? Porque nos duelen esos niños, en muchos hogares vulnerables de Colombia que caen en la drogadicción, y que después no tenemos forma de sacarlos de allá.

Señaló que en este contexto lanzó una política integral para atenderlos, para asistirlos. Pero sobre todo en defensa de los niños de Colombia.

Y luego precisó: Como les digo, acato y respeto los fallos, pero como Presidente de Colombia no voy a descansar un solo minuto que debemos destinar a cerrar ollas del microtráfico, a liberar los parques, a liberar los entornos escolares. Porque así como nosotros enfrentamos los cultivos ilícitos, vamos a enfrentar con toda la determinación el microtráfico en todos los rincones de este país.

Finalmente precisó: «Ese es mi compromiso con la legalidad de Colombia y hoy lo quiero reiterar ante ustedes, que han apoyado esas medidas oportunamente, queridos amigos».