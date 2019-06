Presidente Duque propondrá a la CAN replantear manejo de las relaciones agrícolas

“Necesitamos tener al interior de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) una nueva discusión sobre cómo vamos a manejar nuestras relaciones en materia agrícola y comercial”. Así lo señaló el Presidente de la República, Iván Duque, al momento de resaltar que Colombia ha sido un motor y un jalonador de la CAN como instrumento de integración, razón por la cual, las relaciones no pueden ser “en detrimento de algunos países y en beneficio de unos pocos”.

“Nosotros asumiremos en el 2020 la Presidencia pro témpore de la CAN y, uno de los temas, que pondré como agenda es poner sobre la mesa una redefinición total de cómo vamos a manejar las relaciones agrícolas porque no pueden ser relaciones en detrimento de unos países y en beneficio de unos pocos”, aseguró el Jefe de Estado este jueves, durante su participación en el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que es organizado por Fedepalma.

Recordó que desde que aspiró a la Presidencia de la República siempre insistió en la necesidad de atender la problemática del sector agropecuario con miras a lograr esa verdadera transformación que necesita esta rama de la economía nacional.

“Muy pocas veces hemos tenido gobernantes, que realmente, le aportan todo el corazón y toda la conciencia a atender la problemática de la Colombia Rural. Debemos entender que hay un gran hilo conductor en nuestra realidad económica que nos permite diferenciarnos de otros países de América Latina y el Caribe cuando se trata del sector agropecuario”, anotó.

Al hacer referencia al análisis que hizo sobre el tema, el Presidente comentó que un diferenciador es “el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB) que tiene Colombia, pues es bastante superior al de otros países de la región”, y aseguró que otro hilo diferenciador son las exportaciones de este sector.

La Universidad de la Palma

El Mandatario propuso, así mismo, que como muestra del apoyo que tiene el Gobierno para el sector se avance en un memorando de entendimiento entre el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy Colciencias) y Fedepalma para hacer realidad la Universidad de la Palma.

“Yo quisiera, que una vez pudiéramos, empezáramos con Colciencias una especia de memorando de entendimiento para que esa idea de una Universidad de la Palma en el sentido de la investigación y la aplicación (científica) la podamos sacar adelante”, afirmó.

De igual manera, propuso que Colciencias y Fedepalma estudiaran distintos usos de la oleoquímica para comercializar nuevos productos que contengan valor agregado.

Formalizador del empleo en Colombia

Además del objetivo de jalonar la economía del país, el sector palmero ha tenido un importante impacto social.

“Se ha tratado de satanizar y generalizar la producción de palma como si fuera un cultivo deforestador en cualquier lugar del planeta. Y se ha tratado de generalizar que es un generador de empleo infantil. Se ha tratado de generalizar que hay abusos laborales por definición. Y eso como Presidente de Colombia no lo acepto”, señaló.

Y agregó que “lo que he visto como Presidente es lo que (este sector) está narrado en esta realidad. 540.000 hectáreas, un sector que emplea más de 170.000 personas y un sector que es altamente formalizado y un sector que ha logrado tener una producción sostenible, amigable en el medioambiente”.

