Tunja: audiencia pública sobre ‘Vulneración de Derechos de la Mujer en Boyacá’

Las instalaciones de la Universidad Juan de Castellanos fue el escenario con más de 200 mujeres, entes de control, academia y delegados del Gobierno, que acudieron a la invitación de la senadora Sandra Ortiz, quien lideró la audiencia pública denominada »Vulneración de los Derechos de la Mujer en el Boyacá».

Con cifras, normas, casos reales y algunos otros datos, la senadora boyacense abrió el debate donde mostró resultados de la investigación realizada, sustentando lo siguiente: «Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación, de enero a marzo del presente año se presentaron 48 feminicidios. No obstante, la Fundación Feminicidios Colombia, señala que en este mismo tiempo se han presentado 71 casos de feminicidio», señaló la congresista.

«Ahora bien, en el debate de Control Político realizado el pasado 5 de junio el Vicefiscal informó que a mayo se han tipificado 105 casos de feminicidios. ¿Cómo es posible que se dé esta situación tan preocupante que nos deja un sin lugar a duda, un sin sabor al ver que NO existe en nuestro país una base de datos consolidada?», agregó la senadora Ortiz.

De otra parte, la legisladora enfatizo sobre el papel tan fundamental que representan las comisarías de familia de Tunja, razón por la cual manifestó: «Son entidades que necesitan intervención inmediata, mediante un plan de fortalecimiento que se acentúe principalmente en tres aspectos: Fortalecimiento en Infraestructura, capacitación a fin de lograr una protección efectiva y cumplimiento, efectividad de las medidas de protección y del seguimiento de los casos.»

Durante la audiencia se conoció que para el año 2018, en Tunja se conocieron 247 casos de violencia, que el 85.66% de los mecanismos de violencia contra la mujer son con objetos corto punzantes y además en Boyacá por cada 100.000 habitantes, el 73.40% se registraron por posible violencia física y un 17.64% por posible violencia sexual.

Avanzando en el tema intervino una mujer que ha vivido este flagelo, ella reconocía y comprendía las actuaciones internas de cada una de las instituciones que trabajan en pro de la protección adecuada a las víctimas de acuerdo con sus competencias; pero al mismo tiempo refutaba diciendo «el deber del Estado es defendernos, no revictimizarnos. La ruta que se da a conocer no garantiza la recuperación integral de nosotras, ni el acompañamiento y efectividad del proceso».

Además, se contó con la participación activa de la Plataforma de Mujeres de Tunja, periodistas del departamento y personalidades políticas, quienes durante sus intervenciones dejaron un mensaje bastante claro donde manifestaron de diferentes formas que nada justifica la violencia contra las mujeres, y que las rutas de atención deben tener un seguimiento claro para que las mujeres víctimas tengan justicia y sean protegidas, sin perder de vista a los agresores.

Dentro del auditorio se vio el liderazgo de la Directora de la Casa de la Mujer y así mismo el empoderamiento por parte de la periodista boyacense Gina Rojas, quien expuso el marco jurídico de referencia para el periodismo con visión de género, acentuando su punto de vista: «Es urgente que los medios de comunicación dejen el sexismo de latiby y reconozcan la violencia de género como lo que es, una agresión grave hacia las mujeres en Colombia»; no obstante, esta joven periodista cerró su intervención dejando la siguiente reflexión para aquellos que dentro de su cotidianidad lo hacen, lo viven o lo dicen y aun así no lo creen. «Parte del cambio de estereotipos, prevención y no revictimización está en el manejo del lenguaje que hacemos los periodistas y medios de comunicación».

Otras intervenciones

Como se ha señalado, la directora de la Casa de la Mujer, Astrid Castellanos, presentó un análisis del tema desde la óptica Violencia Institucional, dando un aporte a miras de fortalecer el deber ser de cada una de las instituciones y soñar con un futuro donde se reduzca o acabe con el maltrato en niñas, adolescentes y mujeres.

Agregando a su intervención, Castellanos dijo: «Es momento de tomar acción y esclarecer los datos. No existe conectividad entre los entes gubernamentales que brindan las estadísticas sobre violencia contra la mujer y por el contrario cada día son menos las mujeres vivas».

Siguiendo en la jornada, intervino el procurador Departamental, Luis Antonio Marín, quien manifestó el compromiso desde la entidad que representa por mejorar y avanzar cada día más, pero deja algo claro: «Si bien existe un trabajo mancomunado con otros actores sociales e institucionales para atacar este flagelo, debemos seguir adelante en procura de limpiar lo que dejó la guerra, porque tristemente esta es la realidad».

A modo de cierre, la senadora boyacense planteó algunos puntos que recogían todo lo expuesto durante la jornada por todos los participantes:

1. Informes trimestrales por parte de las instituciones

2. Aplicabilidad de las denuncias por parte de las víctimas de manera práctica.

3. Vigilancia y control

4. Reparación Integral

5. Capacitaciones evaluativas

6. Códigos de alertas

7. Denuncias sin obstáculos

La senadora Sandra Ortiz finalmente se despidió: «Son pequeñas batallas por la gran lucha en pro de los derechos de las mujeres boyacenses. De la mano de todas las líderes que por años han dedicado su vida a esta causa. Nos propusimos fortalecer esfuerzos que dejan metas y objetivos claros en la hoja de ruta para lograr la protección de todas».