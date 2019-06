Brutal ataque a pareja de lesbianas en autobús en Londres

Una pareja gay denunció el ataque del que fue víctima en un autobús en la ciudad de Londres – Inglaterra, después que la pareja de mujeres se negara a besarse en público .

Melania Geymonat es una azafata uruguaya de 28 años que trabaja en Ryanair. La mujer contó que el ataque contra ella y su novia Chris, de Estados Unidos, ocurrió en un autobús nocturno mientras viajaban a la zona de Camden. Un grupo de jóvenes comenzó a acosarlas cuando descubrieron que eran una pareja, pidiéndoles que se besaran mientras hacían gestos sexuales.

La policía británica dio «seguimiento» a las imágenes del asalto, y ya arrestaron a cuatro hombres, de entre 15 y 18 años, «bajo sospecha de robo y crimen de odio agravado».

El ataque ocurrió en las primeras horas del 30 de mayo. Si bien Melania contó a BBC Radio 4 que ya había experimentado previamente «mucha violencia verbal», nunca antes había sido atacada físicamente por su sexualidad.

Además contó que todavía no pudo volver a trabajar desde el ataque. «Nos rodearon pidiendo que nos besáramos para su deleite, diciéndonos lesbianas, aludiendo a poses sexuales y demás cosas que no recuerdo, haciendo gestos con sus manos mientras se divertían diciéndonos «scissors».

«Nos tiraban monedas, cada vez más entusiasmados. Lo siguiente que sé es que en la mitad del bus está Chris peleando con 3 de ellos e inmediatamente me dirijo hacia allí. La veo llena de sangre y de alguna manera entiendo la gravedad y comienzo a intentar sacarla del medio: lo siguiente que sé es que me parten la nariz y sólo veo mi sangre. No sé si perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue llenar de sangre el bus que ya estaba parado con la policía tomándonos declaración. Ya que estaban, nos robaron también», detalló.

Melania contó que eran al menos cuatro los hombres que le quebraron la nariz, le robaron un teléfono y una cartera antes de huir. También contó que uno de los hombres hablaba español y los otros tenían acento británico.