Colombia celebra el día mundial de los océanos

En el marco del Día Mundial de los Océanos, es importante resaltar que, por primera vez en la historia de Colombia, se incluye en un capítulo completo del Plan Nacional de Desarrollo, todo el despliegue institucional para lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

El Pacto Región Océanos que tendrá una inversión de 3,1 billones de pesos tiene como objetivos principales: La conservación y restauración de los ecosistemas marinos; Promover la investigación de ciencia, tecnología e innovación aplicada al conocimiento y desarrollo de los océanos; Hacer más competitiva y responsable la industria pesquera y aumentar el potencial de carga y la capacidad logística de los puertos de Colombia.

Una de las principales líneas de acción es la lucha frontal contra la erosión costera que reduce la producción de bienes y servicios y afecta el Producto Interno Bruto (PIB). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido ejecutando acciones contra este fenómeno, una de esas es la reciente declaración como área protegida al Distrito de Manejo Integrado de pastos marinos SAWAIRU en la Guajira.

Colombia, Potencia Bioceánica

Nuestro país cuenta aproximadamente con 290.700 hectáreas de Manglar, con una extensión total de 290.000 hectáreas de arrecifes de coral y 66.055 hectáreas de pastos marinos, estos últimos únicamente se encuentran en el litoral caribe y un 85% se encuentra concentrado en La Guajira.

De acuerdo con el Sistema Ambiental de Información Marina (SIAM) del INVEMAR, el país tiene registradas 6.637 especies marinas, entre las que se encuentran 369 de corales, 142 de esponjas, 2457 de peces, 34 de mamíferos, 78 de aves, 125 de tiburones, 8 de mangles y 5 de pastos marinos, entre otras.

¿Cómo cuidar los océanos?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace un llamado a la ciudadanía para que se incline hacia un estilo de vida sostenible y adopte hábitos que propendan por la conservación de nuestros océanos:

Aquí algunas recomendaciones:

• Depositar las basuras solo en los sitios dispuestos para ello, de manera especial los residuos plásticos, latas, orgánicos, cartón y vidrio.

• No extraer material calcáreo de las playas como conchas, trozos de coral, ya que estos son importantes para el restablecimiento de las playas y ayudan a combatir los procesos de erosión costera.

• Al momento de realizar actividades de careteo o buceo, tener precaución con el manejo de las aletas ya que con éstas se pueden golpear y dañar corales.

• No golpear, dañar o extraer elementos de los ecosistemas asociados a las playas, como los arrecifes coralinos, manglares y pastos marinos.

• No molestar o extraer la fauna local, tales como cangrejos, peces, caracoles, conchas, pulpos y moluscos.

• No comprar elementos en los que hayan utilizado para su fabricación productos naturales como conchas, fragmentos de coral, arena, mangles, etc.