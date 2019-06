Desde Concejo piden que contratos de aseo, vigilancia y cafetería sean prioridad para la siguiente administración

Loterias

Loterías del 7 de junio en Colombia:

MEDELLÍN

7852 serie 238

SANTANDER

4022 serie 139

RISARALDA

0866 serie 132

DORADO

Mañana 6382

Tarde 2609

CULONA

6030

ASTRO

Sol 5309 Acuario

Luna 7459 Piscis

PIJAO DE ORO

6677

PAISITA

Día 6206

Noche 3138

CHONTICO

Día 4442

Noche 2121

CAFETERITO

Tarde 9585

Noche 2130

SINUANO

Día 7415

Noche 4949

CASH THREE

Día 494

Noche 681

PLAY FOUR

Día 7495

Noche 4694

SAMÁN

0816

CARIBEÑA

Día 7045

Noche 7645

WIN FOUR

3052

EVENING

8330

MOTILÓN

Tarde 2017

Noche 0960

FANTÁSTICA

Día 7922

Noche 8836

ANTIOQUEÑITA

Día 0840

Tarde 6113