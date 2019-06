Piden aclarar cuántas antenas ilegales siguen operando en el espacio público

El concejal Álvaro Acevedo, hizo un llamado de atención a la Secretaría Distrital de Planeación que revise cuántas antenas son las que están operando sin ningún tipo de autorización en el espacio público, y a la Secretaría Distrital de Salud para aclarar si son perjudiciales para la salud.

Según el informe de la Personería de Bogotá, en la capital hay 4.758 antenas telemáticas, 467 de estas son ilegales que no cuentan con ninguna aprobación por las autoridades correspondientes al tema, y de esta última cifra, el 13% se encuentran ubicadas en el espacio público. Siendo así, un tema que merece tener toda la atención de la Administración porque son las personas las que se están viendo realmente afectadas por esta migración, tal es el ejemplo de los habitantes de la localidad de Antonio Nariño quienes denunciaron la instalación de una antena en medio de un parque público.

“Entonces surge acá una inquietud, muchas de estas antenas están emigrado de lo privado a lo público porque les sale más cómodo económicamente. Una antena en el espacio privado, -de acuerdo a lo que sabemos nosotros y especulando-, tiene un valor de arrendamiento mensual entre tres millones a diez millones de pesos, dependiendo del sector, pero es la comunidad la verdaderamente afectada porque no solo están invadiendo un terreno en sectores residenciales sino que también puede producir cáncer”. Expresó Álvaro Acevedo, concejal de Bogotá.

Debido a las posibles implicaciones que podría acarrear en la población la instalación de estas antenas, por su ínfima relación en generar enfermedades como el cáncer, el cabildante de la bancada liberal también hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Salud para que se pronuncie en este tema y especifique qué tan dañinas son estas instalaciones por su emisión de señales de radiofrecuencia: “Me gustaría que el señor secretario de salud le dijera aquí a los bogotanos a través del concejo de la ciudad, si la utilización de estas antenas producen o no cáncer, como se viene manifestando en los diferentes barrios y por eso muchas antenas han sido retiradas con base en las quejas que han presentado los ciudadanos”. Aseguró el ‘Concejal de la Gente’.

Para la Organización Mundial de la Salud, la exposición a estas señales de radiofrecuencia de estaciones de base oscila entre el 0,002% y el 2% y el único efecto que se ha podido comprobar científicamente que producen estas señales en el cuerpo humano, es el aumento de la temperatura corporal de 1º C pero a una exposición demasiado prolongada. Aun así, la OMS no es muy clara en cuanto a este tema por faltas de pruebas científicas convincentes. Entonces, se necesita un pronunciamiento por parte de las Entidades distritales mencionadas para que la comunidad pueda estar totalmente informada de los procesos de instalación de estas antenas telemáticas y si son perjudiciales o no para la salud.