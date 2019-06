Ahora Tinder permite especificar orientaciones LGBT

Loterias

Loterías del 8 de junio en Colombia:

BALOTO

10-25-29-35-37

Súper balota 5

BALOTO REVANCHA

3-29-30-36-37

Súper balota 3

BOYACÁ

8164 – 238

CAUCA

1283 – 014

DORADO

Mañana 7027

Tarde 9963

Noche 4896

CULONA

5421

ASTRO

Sol 5443 Géminis

Luna 9715 Acuario

PIJAO DE ORO

8882

PAISITA

Día 8992

Noche 9504

CHONTICO

Día 6082

Noche 1334

CAFETERITO

Tarde 6542

Noche 9485

SINUANO

Día 8396

Noche 7256

CASH THREE

Día 675

Noche 343

PLAY FOUR

Día 9792

Noche 5637

SAMÁN

7886

CARIBEÑA

Día 6339

Noche 0158

WIN FOUR

1008

EVENING

8560

MOTILÓN

Tarde 1745

Noche 9377

PAISA LOTTO

4880

FANTÁSTICA

Día 9981

Noche 8416

ANTIOQUEÑITA

Día 8267

Tarde 9044