Formula 1: Hamilton logra polémica victoria en Canadá por penalización a Vettel

Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Canadá para Mercedes de manera controvertida el domingo en una carrera en que Sebastian Vettel de Ferrari cruzó primero la línea de meta, pero recibió una penalización de cinco segundos.

Vettel tomó la bandera a cuadros por delante de Hamilton, pero no hubo ninguna celebración en el garaje de Ferrari, ya que el furioso alemán fue degradado a segundo después de ser golpeado con la penalización por un peligroso reingreso después de salir de la pista.

Bajo la presión de Hamilton, Vettel perdió la carrera en la vuelta 48 cuando salió al pasto y regresó al circuito justo por delante del británico, que se vio obligado a frenar bruscamente.

La carrera continuó con el incidente bajo investigación y unas cuantas vueltas más tarde, cuando Vettel fue informado de la decisión, el cuatro veces campeón del mundo explotó y descargó su enojo por la radio del equipo.

“No tenía a dónde ir. En serio, no tenía a dónde ir”, enfureció Vettel. “Nos están robando la carrera”.

“No, no, no, no, no, no”, continuó Vettel. “En serio, necesitas ser un ciego absoluto para dejarlo pasar y no controlar tu auto. ¿A dónde se supone que debo ir?”.

“Este es un mundo equivocado, esto no es justo”.

La victoria, dulce o no, aumentó la ventaja de Hamilton en lo más alto de la clasificación de pilotos a 162 puntos, 29 por delante de su compañero de equipo Valtteri Bottas y 62 por delante de Vettel.

“No es la forma en que quería ganar”, dijo Hamilton, después de obtener su quinta victoria de la temporada e igualar el récord canadiense de Michael Schumacher de siete victorias en el circuito. Reuters