Costa Rica: autoridades allanan casa de Nobel de Paz Óscar Arias, por denuncias de abuso sexual

Los agentes fiscales y judiciales de Costa Rica inspeccionaron este martes la casa del expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz en 1987, como parte de una investigación sobre denuncias de abuso sexual, informaron las autoridades.

La Fiscalía Adjunta de Género realizó la diligencia en horas de la mañana en la residencia del exmandatario, en el oeste de San José, por una solicitud de la defensa de Arias, quien gobernó Costa Rica entre 1986-1990 y entre 2006-2010, informó la Fiscalía.

Arias, de 78 años, enfrenta más de tres causas de abuso sexual, uno de la médica Alexandra von Herold y otro de la modelo y exreina de belleza Yazmín Morales, aunque otras mujeres revelaron públicamente haber sufrido distintas formas de acoso a manos del exmandatario.

La Fiscalía indicó en un correo electrónico que no daría más detalles de la gestión por estar el caso en investigación.

La última denuncia que salió a la luz en febrero fue de la periodista Nono Antillón, quien aseguró que el hecho ocurrió en 1986, cuando tenía 25 años y trabajaba como asesora de prensa de Arias en la campaña hacia las elecciones presidenciales de ese año.

«Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear», relató Antillón a La Nación, pero luego fue divulgado en The Washington Post por Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch.

La comunicadora dijo que a partir de entonces no volvió a aceptar estar a solas con Arias, quien ganó las elecciones y en 1987 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por ser el artífice del Plan de Paz de Centroamérica.