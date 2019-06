Gladys Sanmiguel, nueva secretaria de Integración Social

El alcalde Enrique Peñalosa posesionó a Gladys Sanmiguel Bejarano como nueva secretaria de Integración Social. Entre sus retos están avanzar con las obras como: jardines infantiles, consolidar la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia y liderar la construcción de 5 Centros Día, entre otros.

La nueva secretaria asume el cargo tras la renuncia de Cristina Vélez Valencia, quien fue seleccionada como parte del grupo de 16 líderes mundiales que participarán en el programa mundial de becarios de la Universidad de Yale “Maurice R. Greenberg World Fellows Program”, en Estados Unidos.

«Quiero agradecerle a Cristina por el trabajo excelente que hizo. Estoy muy feliz de que Gladys esté con nosotros, estoy convencido de que el Estado colombiano sabrá aprovecharla para muchas otras tareas en el futuro. Así que bienvenida Gladys. Desde está Secretaría se han trabajado temas de atención a los habitantes de calle y se ha logrado tener la tasa más baja de pobreza multidimensional», indicó el alcalde Enrique Peñalosa.

La nueva secretaria se desempeñaba como gerente del Plan de Atención al Migrante en Bogotá, en la Secretaría de Integración Social. Allí logró importantes avances en atención humanitaria a la población venezolana que reside en la capital, consolidando servicios sociales como el primer Centro de Atención al Migrante, (CIAM), el SuperCade Social de la Terminal de Transporte y el albergue humanitario.

“Para mí lo más importante es servir. Solo compartiendo con quienes lo necesitan y generando soluciones a sus necesidades siento que mi vida tiene sentido”, dijo Sanmiguel.

Además, señaló que seguirá trabajando por el bienestar de los más vulnerables en temas como: la búsqueda e identificación de 25 mil hogares vulnerables para vincularlos a servicios sociales y de fortalecer la estrategia para combatir la mendicidad infantil, especialmente en niños migrantes de Venezuela, y seguir reduciendo los índices de maternidad y paternidad temprana y de trabajo infantil en Bogotá.

“Alcalde, estoy infinitamente agradecida de que me haya invitado a hacer parte de su equipo de trabajo. Siempre he trabajado en el servicio social y agradezco la oportunidad de poder seguir sirviendo a la ciudad. A María Consuelo (Araújo) y a Cristina (Vélez), me siento muy honrada de sucederlas en este cargo y voy a dar todo de mí para llevar este producto a feliz término”, señaló la nueva secretaria.

Perfil de la nueva secretaria

Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Medios de Comunicación de la Universidad de los Andes y estudios en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Sanmiguel cuenta con 15 años de experiencia en temas de responsabilidad social.

Fue directora de la Corporación General Gustavo Matamoros, donde logró implementar modelos de intervención social que promueven la reconciliación. A su vez, como ministra consejera de la Embajada de Colombia en Washington, fue responsable de la planeación, desarrollo e implementación de acciones y procesos en temas culturales, educativos, sociales y deportivos, difundiendo los casos exitosos que se desarrollan en el país.

Sanmiguel se destaca, además, por su capacidad de liderazgo en la formulación y desarrollo de proyectos sociales que han llevado a nuevos planteamientos de vida para personas vulnerables.

Así mismo, dentro de sus fortalezas, cuenta con alta capacidad de gestión de recursos para inversión social y capacidad de articulación entre el sector público y privado a nivel nacional e internacional.