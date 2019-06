Procurador pedirá a Corte Constitucional aclaración sobre decisión de dar vía libre a consumo de licor y drogas en espacios públicos

–El Procuador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez anunció que pedirá a la Corte Constitucional aclaración sobre la decisión que adoptó de tumbar normas del Código de Policía y darle vía libre al consumo de licor y estupefacientes en los espacios públicos.

Igualmente Carrillo Glórez dijo que le solicitará al alto tribunal ratificar la prevalencia del artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los demás.

“Vamos a solicitarle formalmente como Ministerio Público a la Corte Constitucional, y particularmente a la doctora Diana Fajardo, una aclaración para que el pueblo colombiano tenga claridad respecto del alcance del fallo”.

«Aquí deben prevalecer los derechos de los niños sobre los derechos de los demás», afirmó.

De otro lado, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, propuso un gran diálogo nacional sobre la reforma a la justicia que tenga en cuenta a la ciudadanía, y agregó que este tema tiene que unir al país y no dividirlo.

“El propósito del Ministerio Público es cambiar las vidas de los colombianos por la vía de la defensa de sus derechos. Por eso nuestro compromiso es iniciar el debate sobre el futuro de la justicia, es hora de traer al presente la justicia del mañana”.

En su intervención en el “Conversatorio del Ministerio Público en las Jurisdicciones Civil y Laboral”, Carrillo Flórez enfatizó en la importancia de recoger la opinión de la ciudadanía en los territorios, para recuperar la legitimidad y la credibilidad de la justicia.

El Procurador General advirtió que no se puede permitir que “un factor de unión de una sociedad, que son las metas de la reforma a la justicia, se convierta en el mayor factor de quiebre y de fractura de la sociedad colombiana”.

Finalmente, reveló que creará una delegada del sector privado que tendrá funciones preventivas frente a las responsabilidades que tienen los particulares que manejan recursos del Estado, para evitar daños al patrimonio público.

“En este momento hay particulares que cumplen funciones públicas. El país ha visto cuáles han sido las batallas por el derecho a la salud de los colombianos, que no está privatizado. Aquí hay EPS que han estado convencidas que prestando un servicio público, garantizando un derecho fundamental, como es el derecho a la salud, y manejando recursos públicos del Estado, no tienen control. No señores, claro que lo tienen y por eso la delegada para el sector privado lo que va a buscar es, en función preventiva, evitar ese tipo de daños al patrimonio del sistema y la ética pública, y en segundo lugar, darle instrucciones a los particulares que manejan recursos públicos de todas las responsabilidades, deberes y riesgos que tienen al manejar recursos del Estado”, puntualizó.