Chris Froome fuera del Tour de Francia tras fracturarse el fémur

Chris Froome fue trasladado el miércoles al hospital luego de sufrir una caída antes de la cuarta etapa del Critérium del Dauphiné, una prueba en la que se preparaba para buscar un quinto título del Tour de Francia el próximo mes.

El británico se retiró de la carrera después de caerse durante un reconocimiento para la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros que iba a disputarse alrededor de Roanne, en el centro de Francia.

“Team Ineos puede confirmar que Chris Froome se cayó hoy durante un reconocimiento de la cuarta etapa del Critérium del Dauphiné”, dijo el equipo en un comunicado en Twitter. “Actualmente se encuentra en camino a un hospital local y no comenzará la cuarta etapa de hoy”, añadió.

Según ha comentado el mánager del Team Ineos, Dave Brailsford, Froome sufre una fractura de fémur y no estará en el Tour de Francia.

El Team Ineos informó hacia las 13.30 de este mediodía que el campeón británico de las tres grandes rondas por etapas estaba siendo sometido a pruebas médicas en un hospital cerca de Roanne, lugar que acoge la cuarta etapa del Critérium del Dauphiné.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.

He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.

We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH

— Team INEOS (@TeamINEOS) 12 de junio de 2019