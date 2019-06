México comienza a aplicar acuerdo migratorio firmado con EE.UU; incluye despliegue militar

–México comenzó este jueves a aplicar los acuerdos migratorios concertados con Estados Unidos el viernes pasado, incluido el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se demuestra así que hay otras formas de enfrentar la migración, es decir, la vía mexicana de atacar las causas que la originan y no solo el uso de la fuerza.

Insistió en la necesidad de crear alternativas a la gente para que puedan trabajar y ser felices, además de lograr que la migración sea opcional, no forzada.

Esa es la vía mexicana, es lo que queremos, y por eso aceptamos los acuerdos y estamos trabajando para demostrar a todos que se puede atender el fenómeno migratorio si hay desarrollo, si hay trabajo, si hay bienestar y justicia.

Reiteró que ya están aplicando esos planes, esos criterios que esperemos y confiamos den buenos resultados.

Insistió en que no quiere confrontación con el gobierno de Estados Unidos, queremos seguir una relación de amistad y no meternos en la política interna sino por el contrario, hacer valer el principio constitucional mexicano de no injerencia en los asuntos de otros países.

Dijo que al igual que se hizo con el robo de gasolina se hará en este caso de la migración y los acuerdos con el vecino del norte, es decir, se informará diariamente de todo lo que se está haciendo, lo cual correrá a cargo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Al darle la palabra al canciller, Ebrard explicó en detalles su comparecencia la víspera en el Senado para informar del tema, y explicó que el programa se cumple según lo establecido.

Ya se realizaron encuentros con la Guardia Nacional, los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, Migración, para revisar detalles del despliegue militar que empieza hoy con vistas a cumplir el compromiso establecido.

Por último se acelera la relación con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador donde ya se instalaron las mesas de trabajo para abordar los temas migratorios y el plan de desarrollo en la región.(Información y foto Prensa Latina).