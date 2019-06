Aspiramos a dejar la tasa de homicidios más baja de las últimas tres décadas: Duque

Loterias

Loterías del 12 de junio en Colombia:

Baloto 03 08 25 28 40 02

Revancha 01 05 08 20 29 13

Meta 6414 – Serie 099

Manizales 4455 – Serie 137

Valle 8806 – Serie 092

DORADO

Mañana 2982 – Tarde 5311

CULONA:

3366

ASTRO SOL

7314 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

4278 – Signo Géminis

PIJAO:

2758

PAISITA:

Día 6431 – Noche 9322

CHONTICO:

Día 5701 – Noche 8137

CAFETERITO:

Tarde 1310 – Noche 1716

SINUANO:

Día 5167 – Noche 4125

CASH THREE:

Día 474 – Noche 497

PLAY FOUR:

Día 8094 – Noche 8518

SAMAN:

1813

CARIBEÑA:

Día 3524 – Noche 9531

WIN FOUR:

8591

EVENING:

8959

MOTILÓN:

Tarde 9351 – Noche 6789

LA FANTÁSTICA:

Día 4949 – Noche 0813

ANTIOQUEÑITA

Día 9371 – Tarde 0466