Bogotá ya no se puede seguir manejando desde el Palacio Liévano: concejal Álvaro Acevedo

El concejal Álvaro Acevedo denunció que no existe descentralización política y administrativas en cuanto a las normas que se dictan con relación a la organización y el funcionamiento de las 20 localidades de Bogotá.

El cabildante de la Bancada Liberal, se refirió al Proyecto de Acuerdo 138 de 2019 “Por medio del cual se crean los Fondos Locales de Desarrollo en Bogotá”; al Proyecto de Acuerdo 158 y 160 de 2019 “Por el cual se dictan normas en relación con la organización y el funcionamiento de las localidades de la Capital”; para exponer que no existe descentralización política y administrativa debido a la marginalidad y abandono que sufren algunos sectores periféricos, barrios enteros que carecen de servicios públicos como la presencia total del Estado.

Por esta razón, el concejal de Bogotá, Álvaro Acevedo propone dar solución a estas necesidades de los capitalinos que viven en estado de precariedad, aplicando el Decreto Ley 1421 de 1993, en especial, el artículo 89 que habla sobre la participación del monto económico de la ciudad, ya que no menos del 10% de los ingresos corrientes del presupuesto de la administración central del Distrito, se asignará a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas.

“Entonces, señor Secretario de Gobierno, este inciso en el artículo refiere que el Concejo Distrital a iniciativa del alcalde mayor, podrá incrementar dicha participación anual y acumulativamente en 2% sin que la misma supere el total el 20% de los ingresos a que se refiere este artículo… sin esto, no vamos a poder nunca a hablar de descentralización, sin recursos no hay descentralización y no hay que tenerle miedo a desprenderse del poder central para que llegue a las localidades.

Esta ciudad ya no se puede seguir manejando desde el palacio Liévano, hay muchas localidades marginadas, sectores abandonados, hay barrios enteros que carecen de un desarrollo en cuanto a los servicios públicos, es decir, carecen de la presencia del estado y esto se soluciona dándole la aplicación al decreto ley 1421 del año 1993”. Reiteró el concejal de Bogotá, Álvaro Acevedo.

De esta forma y con la aplicación de este decreto ley, los habitantes de cada localidad tendrían el empoderamiento de decidir a largo plazo a sus alcaldes a través del voto popular y mejorar el desarrollo por medio de las Juntas Administradoras Locales.