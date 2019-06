Vacaciones: Prepare su kit de viajero para prevenir riesgos de salud

Durante la temporada vacacional de mitad de año, la Secretaría Distrital de Salud recomienda a los viajeros incluir en su equipaje un sencillo kit de elementos que les servirán para prevenir y reducir riesgos y afecciones de salud, entre ellas, lesiones en la piel, enfermedades virales como el sarampión o transmitidas por alimentos o insectos e infecciones de transmisión sexual.

El kit de viajero debe incluir los siguientes artículos: carné de vacunas, bloqueador solar, repelente, gel antibacterial, agua potable, ropa que cubra brazos y piernas, un termómetro y preservativos. En caso de tomar medicamentos con prescripción médica, se deben llevar junto con la fórmula.

Los viajeros deben revisar sus antecedentes vacunales, especialmente, en los casos de menores de 11 años de edad y si se va a viajar a zonas endémicas, como Brasil, en donde se realizará la Copa América durante junio y julio y hay riesgo de transmisión de sarampión y fiebre amarilla. Las vacunas contra estas enfermedades se deben aplicar al menos siete días ante del viajar.

La SDS cuenta con siete puntos de vacunación exclusivos para viajeros, ubicados en las terminales terrestres, el aeropuerto internacional El Dorado, los CAPS Suba y Candelaria y la Unidad de Servicios de Salud Lorencita.

Recomendaciones durante y después del viaje:

• Use siempre protector solar en la piel descubierta.

• Utilice ropa de algodón de manga y bota larga, duerma bajo toldillos y use repelente contra insectos en lugares donde hay presencia de zancudos y mosquitos.

• Consuma agua potable y bebidas embotelladas para mantenerse hidratado y evitar enfermedades diarreicas.

• No se exponga a cambios bruscos de temperatura.

• Lleve y use siempre preservativos para sus relaciones sexuales.

• Lávese las manos con agua y jabón de manera correcta y frecuente, especialmente antes de preparar o consumir alimentos, después de entrar al baño y luego de cambiar pañales.

• Consuma alimentos en sitios seguros. Evite las ventas callejeras.

• Recuerde llevar sus medicamentos de prescripción médica.

• Consulte al médico al regresar de viaje si presenta alguno de estos síntomas: brote o erupción en cualquier parte del cuerpo, fiebre, tos, ojos rojos o conjuntivitis, dificultad para respirar, dolor en el pecho o escalofríos.