Brote de ébola no supone una «emergencia mundial»: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó este viernes que la epidemia de ébola que azota a la República Democrática del Congo no constituye una amenaza internacional, pese a los casos confirmados en la vecina Uganda.

«El comité es de la opinión que el brote es una emergencia sanitaria en la República Democrática del Congo y en la región, pero no cumple con los criterios para una emergencia de salud pública de interés internacional», dijo el panel de la OMS en una declaración.

