Gobierno nacional no autorizará tabletas en el servicio básico de taxis

Este es el anuncio que hace el Concejal Roger Carrillo del partido conservador, quien sostuvo una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Transporte y le aseguraron que el Gobierno Nacional no avalará la propuesta de la Secretaría de Movilidad -que durante más de un año ha pretendido implementar el porte de tableta a los taxis.

El Proyecto de Decreto que dicho Ministerio publicó para ser objeto de observaciones, no será sancionado, hasta tanto no se pronuncie la Superintendencia de Industria y Comercio como garante de la libre competencia y defensa del usuario, haga la socialización con los gremios, y de manera especial con la Comisión Accidental del Concejo de Bogotá, de la cual funge como coordinador.

El cabildante conservador dijo que no se explica cuáles son los motivos de fondo que mueven al Secretario Distrital de Movilidad, para que de manera reiterativa e improvisada publique proyectos de normas que no tienen piso jurídico “ Debo advertir al Doctor Bocarejo que está incurriendo en una posible ilegalidad y que puede llevar al señor Alcalde a cometer errores costosos para la ciudad; no puede seguir generando zozobra e incertidumbre a los taxistas, un sector de la economía que está enfrentándose a una grave crisis económica y se ha visto tan afectado con la competencia ilegal”.

Carrillo Campo hizo un fuerte llamado de atención, para que se haga una lucha decidida contra las plataformas de movilidad que están siendo utilizadas ilegalmente, que operan libremente y sin exigencias legales que le controlen “Bienvenida la tecnología para el sector del taxismo, en el marco del principio de neutralidad tecnológica, que ayude a consolidar y fortalecer a este gremio, que beneficie al usuario y cambie el imaginario negativo que se ha pretendido crear respecto al gremio; no desconocemos las falencias, pero por ello, hemos realizado una labor importante, desde las mesas de trabajo, para ofrecer un servicio de excelencia, por lo cual el gremio está comprometido”.