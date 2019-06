Kapla y Miky lanzaron su nuevo sencillo “Fino y Original”

El dúo musical Kapla y Miky siguen cautivando con un sonido nuevo y mucho más fresco para presentar su nuevo sencillo “Fino y Original”, junto a Akapellah quien es un rapero Venezolano radicado en Medellín y por quien Kapla y Miky sienten mucha admiración por su carrera artística.

Akapellah decide participar por el feeling musical y por su amistad con Los Del Futuro, haciendo un aporte con la letra y una onda enfocada en el trap.

«Me siento identificado con esta canción, me uno a esta buena propuesta musical, tienen mucho potencial y un estilo autentico y original», comenta Akapellah.

“Fino y Original” es una canción compuesta por Julian Mejia, Stiven Rojas, Pedro Aquino y Esteban Arboleda. La idea original del tema viene de Kapla y Miky y contaron con una pequeña colaboración de Esteban Arboleda ( ZAIES), fue una canción pensando en la lucha de muchos jóvenes y personas en general por cumplir sus metas y sueños, haciendo referencia, que cuando se desea y lucha por lo que se quiere se puede llegar a tener cosas y lujos que siempre se han deseado. Sobrellevando diferentes dificultades que en el proceso se presentan, cuando perseveras y luchas por lo que quieres se logra.

“Fino y Original” cuenta con una pieza audiovisual, donde se muestra un estilo de vida ostentosa y de lujos, característicos de la onda del trap, genero de la canción. Se rodó en un club campestre en las afueras de Medellín, en Copacabana (Antioquia). Contó con la colaboración de varios integrantes del genero en Medellín como lo son, Chan el genio, the young flames, noise up, etc, productores y amigos del movimiento urbano, este vídeo producido por The Aliens Films, dirigido y editado por Daniel Suárez, y por ultimo con la colaboración de Kapital Models, agencia que realizó el Casting.

“Fino y Original” es una canción con la que muchos se sentirán identificados por su letra y sentimiento. “Este tema muestra la versatilidad de nosotros como artistas tanto en lo comercial como en la calle”, agregan Kapla y Miky.

Kapla y Miky, seguirán presentando durante este 2019 nueva música, algunas colaboraciones impredecibles, mostrando distintas facetas y una imagen que dará a conocer a un Kapla y Miky que, como dice su canción KILO, “nos sentimos con los superpoderes”, recargados y llenos de ganas de “comerse el mundo”.