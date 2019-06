Bogotá recibe tres importantes reconocimientos internacionales

Bogotá se posiciona en los primeros lugares de tres de los ranking internacionales más importantes que miden aspectos como potencial económico, facilidad para hacer negocios, inversión extranjera y mejor destino turístico, entre otros.

El más reciente tiene que ver con el tercer lugar que ocupó en Latinoamérica en el escalafón ‘American Cities of the Future’ (Ciudades Americanas del Futuro), elaborado por fDi Magazine, del Financial Times.

Según la publicación inglesa, el ranking se determinó con base en los datos de 218 ciudades en el continente teniendo en cuenta cinco categorías: potencial económico, amigabilidad a los negocios, capital humano y estilo de vida, costo- efectividad y conectividad (referida a comunicaciones y transporte).

También se anexo una sexta, cualitativa, elaborada con base en encuestas y denominada ‘Estrategia de Inversión Extranjera’.

De esta manera Bogotá pasó del quinto puesto en 2018, al tercer lugar de este ranking en 2019, el cual es muy seguido por los inversionistas internacionales. Los dos primeros puestos fueron ocupados por México y Sao Paulo, respectivamente.

Bogotá superó, a su vez, a ciudades como Santiago (4), Monterrey (5), San José (6), Querétaro (7), Silao (8), Tres Ríos (9) y Guadalajara (10).

Para el secretario distrital de Desarrollo Económico, José Andrés Duarte García, este tercer lugar en Latinoamérica es un hecho muy trascendental porque demuestra el excelente momento por el cual está atravesando Bogotá.

“Es un reconocimiento a las grandes inversiones que ha venido haciendo la ciudad en materia de infraestructura, a la seguridad que representa en términos de inversión, a su capital humano bien capacitado, a una muy buena conectividad aérea con un aeropuerto que se ubica de tercero entre los que más mueven pasajeros en América Latina, y el primero en carga. Eso significa que la ciudad sigue creciendo con el liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa”, destacó.

Explicó, además, que este índice también demuestra el potencial económico de Bogotá. De hecho, en 2018 la inversión extranjera directa en la ciudad ascendió a 4.236 millones de dólares, un 33,8 % más que en 2017 y 18.000 nuevos empleos.

Por este hecho fue una las ciudades destacadas en el listado de Estrategias de Inversión Extranjera, por las facilidades que ofrece para hacer negocios.

Según un informe de la firma adscrita a la Alcaldía y que promueve las inversiones en la capital del país, Invest in Bogotá, los países que más proyectos desarrollaron en 2018 fueron España (48 proyectos), Estados Unidos (40 proyectos), Francia (17 proyectos), México (10 proyectos) y Chile (9 proyectos).

Pero los que más capital le inyectaron a la economía de la capital fueron España (US$425 millones), Estados Unidos (US$414 millones), Chile (US$374 millones) y Canadá (US$254 millones).

Otro indicador importante que demuestra que Bogotá se ha convertido en estos últimos años en una ciudad muy atractiva, es que en 2018 fue la capital que más turistas extranjeros recibió: 1’104.446. Lo que le representa un flujo constante de ingresos para diversos sectores de la economía local.

Lo que se ratifica con el hecho de que Bogotá haya sido elegida como el mejor destino turístico vacacional en Latinoamérica, según la más reciente edición de los premios Leisure Lifestyle, entregados por la revista Global Traveler.

Bogotá superó, según los lectores de la publicación, a ciudades Ciudad de Panamá, Santiago, Río de Janeiro, Mendoza, y Lima, entre otras.