Colombia está lista para su debut frente a Argentina por la Copa América Brasil 2019

Ayer la Selección Colombia realizó su último entrenamiento, antes de su primer partido en la Copa América Brasil 2019 frente a Argentina. Durante la sesión, el cuerpo técnico probó variantes y esquemas de cara al debut, que será hoy en Arena Fonte Nova a las 7:00 p.m. hora local 5:00 p.m. hora de nuestro país.

Luego del entrenamiento en Pituacu, el director técnico Carlos Queiroz (CQ) y el defensa Cristian Zapata (CZ) ofrecieron rueda de prensa para hablar del conjunto colombiano, del debut y del primer rival. A continuación algunas frases de la conferencia:

CQ: «Estamos trabajando en tener un grupo de mucha cohesión, muy unido. Tengo la facilidad de tener a los 23 jugadores listos para jugar, todos merecen jugar. Un par de semanas atrás la situación no estaba fácil, pero hoy estoy contento porque todos están bien gracias al trabajo del cuerpo técnico y médico».

CZ: «Será una Copa América difícil, pero nuestro grupo de jugadores viene bien, estamos unidos y muy compactos para disputar este torneo. La unión de este grupo es grande y con esa fuerza que tenemos ahora, haremos cosas buenas».

CQ: «Vamos a salir todos adelante, cabeza bien levantada, con honor, con mucha dignidad de hacer lo mejor para el equipo y aficionados. Siempre vamos con actitud humilde, competitiva, con respeto. Respetamos mucho a Argentina pero lo más importante es el respeto por nosotros mismos».

CZ: «Sabemos que en los últimos años contra Argentina las cosas no han salido bien, pero estamos trabajando para mejorar eso».

CQ: «Vamos a jugar al fútbol con confianza, tranquilidad y con un equipo que los respalda a todos. Es un partido para disfrutar. Estamos listos para dar la vida dentro del campo. No es un partido de vida o muerte porque no es una final, es un partido que tiene que ser jugado con competitividad y estrategia».

CZ: «Argentina es una de las mejores selecciones del mundo y una de las favoritas a ganar la Copa América».

CQ: «Todos son titulares, tenemos que jugar con 11 pero todos tienen para ser titulares, todos tienen una función que cumplir. Esta es la competición más antigua y difícil, el fútbol en Sudamérica es muy difícil y los resultados lo demuestran. 15 copas para Uruguay, 14 para Argentina, 8 para Brasil. Nosotros tenemos mucha confianza, intentando llegar a estar entre los mejores, es el sueño que tenemos».

CQ: «Siempre ha sido un sueño para mí entrenar acá por la calidad técnica de los jugadores, es un sueño para todos los entrenadores. El fútbol de acá es mágico, con técnica, fantasía y creatividad. Es un honor grande estar con esta Selección. Llegó el momento de jugar, mañana empieza el show para nosotros, queremos hacer un gran partido para los aficionados».

CQ: «Yo no soy importante en esto, es importante Colombia. Lo que me preocupa es que los jugadores mañana salgan con libertad, con coraje, con ilusión, que expresen el fútbol que tienen. Mañana empieza una nueva oportunidad para Colombia y no la queremos perder, vamos a hacerlo todo para merecerlo».