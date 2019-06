Bogotá, finalista del premio global ‘Ciudades Comprometidas con el Servicio’

Loterias

Loterías del 13 de junio en Colombia:

Bogotá 5042 – Serie 377

Quindío 4018 – Serie 053

DORADO

Mañana 1865 – Tarde 0295

CULONA:

1018

ASTRO SOL

4726 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

8048 – Signo Piscis

PIJAO:

8678

PAISITA:

Día 2631 – Noche 0119

CHONTICO:

Día 8749 – Noche 6404

CAFETERITO:

Tarde 7864 – Noche 0075

SINUANO:

Día 2254 – Noche 4825

CASH THREE:

Día 357 – Noche 049

PLAY FOUR:

Día 1886 – Noche 7641

SAMAN:

9813

CARIBEÑA:

Día 9455 – Noche 4886

WIN FOUR:

9472

EVENING:

1101

MOTILÓN:

Tarde 2437 – Noche 2281

LA FANTÁSTICA:

Día 7886 – Noche 4199

ANTIOQUEÑITA

Día 9870 – Tarde 6524