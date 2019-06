DÍA UNIVERSAL SIN CELOS

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (230)

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

¿QUÉ SON LOS CELOS?

Los celos son “Sentimiento penoso experimentado por una persona por ver que otra cuyo cariño o amor desearía para sí sola lo comparte con una tercera, o por ver que otra persona es preferida a ella misma por alguien.” Afloran con mucha frecuencia cuando una persona le dice a su pareja “ya no te quiero” y para el o la que han dejado de querer nace una nueva opción de afecto.

Este sentimiento no es por esencia natural, sino cultural. Así como al ser humano le enseñaron a ser celoso, también le pueden enseñar a no ser celoso y a controlar sus celos para que no haga daño, ni delinca.

Los celos se relacionan con el amor, el sexo, el deber de convivir y muy especialmente con el débito sexual y afectivo de la mujer. Al hombre le enseñaron la brutal sentencia de que “si no eres para mí, no eres para nadie” y cuando la mujer decide liberarse de esa dictadura, de ese poder del amo, entonces el hombre se arroga el poder de reprender, lesionar hasta de matar y de matarse. ¡Soberana estupidez!

LOS CELOS HAN GENERADO GUERRAS

Los celos han generado e inspirado guerras como la de Troya, tragedias como Otelo y óperas famosas como Carmen. Poesías como Tengo celos de ti, de Pedro Matta y miles de canciones como La Celosa del maestro Rafael Escalona: “Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero… Todos esos son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito. Negra no me celes tanto, déjame gozar la vida.”

En las sociedades en las que se toleran la bigamia y la poligamia, no hay celos entre las mujeres que comparten un hombre. Culturalmente en Colombia no se acepta que una mujer tenga varios hombres. Por excepción lo acepta el amante clandestino.

¿NUEVAS FORMAS DE FAMILIA EN COLOMBIA?

En Colombia nace una nueva forma de convivencia, cuyo reconocimiento como familia está en entredicho. Es lo que llaman poliamor. En Medellín se dieron derechos a una convivencia entre tres hombres. También se darán derechos a una convivencia entre cuatro o cinco personas. Bajo las nuevas circunstancias no hay razón para no reconocer estas uniones plurales. Hemos pasado de la monogamia a la poligamia y la infidelidad debe dejar de ser causa de divorcio.

Hay que distinguir la poligamia de la promiscuidad y la prostitución. La poligamia supone relaciones estables. La promiscuidad puede ser pasajera sin pago en dinero. La prostitución es cambio de sexo por pago que puede ser en dinero o en especie. En la sociedad del siglo XXI se proclama la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, la propiedad sobre el cuerpo y el derecho a tener sexo sin importar las circunstancias. Las relaciones efímeras con aparente afecto pueden considerarse engaños y el engañado siente deseos de venganza y esa venganza alimenta actos brutales de violencia.

UN DÍA UNIVERSAL SIN CELOS Y APOYO DE LOS MEDIOS

Un día universal sin celos no es una utopía. Sería el resultado de una tarea compleja en la que intervendrían con propósitos pedagógicos de tolerancia y respeto los ministerios de familia, cultura, educación, deporte, salud, trabajo, justicia, los organismos defensores de la niñez, la mujer y la familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las instituciones educativas, la radio, televisión, prensa, redes en general, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, médicos familiares, abogados penalistas y de familia, fiscalía, defensores de derechos humanos, policía de infancia y adolescencia, comisarías de familia, expendedores de licor, apologistas de música que promueve la violencia y la represalia afectiva y en los diferentes países los organismos pares a los mencionados.

Un día universal sin celos tendrá como efecto minimizar todas las formas de violencia ejercidas por los celosos y celosas. Debe irradiar tolerancia durante todos los días del año y la limitación de la apología del odio, la represalia y el desquite. Y deberá formar una cultura sólida para que las personas entiendan que el llamado delito pasional no existe y que todo acto de violencia motivado por intolerancia, revancha afectiva, creencia de que el actor es dueño del cariño o amor de una persona es delito agravado y sancionado con la máxima pena contemplada en el Código penal.

FECHAS PARA CELEBRAR EL DÍA SIN CELOS

Propongo que el día universal sin celos se realice el último sábado de mayo, este año el último sábado de junio, y el último sábado de noviembre, ambos extendidos hasta el domingo siguiente. Noventa y seis horas de inmersión total en cultura de tolerancia, civilidad y respeto que tendrían amplio espectro en todas las restantes horas del año.

CULTIVEMOS LA PAZ Y LA TOLERANCIA EN LA FAMILIA

La familia es la primera sociedad y el primer Estado. Allí se aprenden los valores fundamentales para toda la vida. Si queremos por lo menos un poco de paz debemos enseñar a convivir en tolerancia. La idea de que una persona es de nuestra propiedad genera violencia y puede ser causa de delitos. Debemos aprender a superar las situaciones de pérdida de afecto tan en boga en esta época en la que el compromiso y el vivir en pareja para toda la vida están en franco deterioro.

Bogotá, del 17 al 23 de junio de 2019

