Obligaciones del empleador con su trabajador de servicio doméstico

Los trabajadores domésticos como las niñeras, mayordomos de fincas y en general toda persona que realice tareas de servicio en el hogar, tienen derecho a estar afiliados al sistema de seguridad social como cualquier otro trabajador según el Decreto 2616 del 2013 y la ley 1788 de servicio doméstico.

Para el Gobierno Nacional aumentar el empleo formal es una de las prioridades que tiene el país en la búsqueda de la equidad. En tal sentido, es fundamental que los empleadores asuman sus obligaciones con los trabajadores de servicio doméstico entre las cuales están:

Afiliación al sistema integral de seguridad social

Prestaciones sociales: auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor

Una remuneración no menor al salario mínimo legal vigente que puede ser proporcional al tiempo laborado. Además de las horas extras cuando se causen

Jornada de trabajo no superior a 8 horas, si es un trabajo interno ésta no supera las 10 horas.

Hoy en día la afiliación a prestaciones sociales de un trabajador doméstico incluye la caja de compensación familiar. Esto garantiza no solo el bienestar y una mejor calidad de vida de sus afiliados, sino que además les ofrece la opción del subsidio monetario y de vivienda. Según Adriana María Guillén, presidenta de Asocajas, “el Sistema de Compensación Familiar es la base del cuidado de los trabajadores en el país.”

“Hoy en día un trabajador de servicio doméstico puede asegurarle a su familia calidad de vida y el aprovechamiento de su tiempo libre. Servicios de recreación, cultura y deporte por un costo de $2.000 pesos son alternativas que pueden encontrar los trabajadores domésticos por medio de su afiliación a las cajas de compensación.” Indicó, Jaime Alejandro Espinosa, coordinador de Subsidios Compensar.

¿Cómo afiliar a un trabajador doméstico?

Si tiene trabajadores domésticos o está pensando en contratar uno, recuerde que puede darles acceso a estos beneficios por medio de cinco sencillos pasos:

Presente las fotocopias de cédula de empleador y trabajador.

Carta de solicitud de afiliación firmada por el empleador.

Debe tener en cuenta la fecha a partir de la cual desea afiliar a su trabajador(a).

Relación de nómina con los datos del trabajador(a).

Si su empleado (a) es por días debe realizar los aportes a la caja y tendrá los mismos servicios y beneficios que un trabajador(a) de tiempo completo.

Para realizar la afiliación puede ingresar de manera virtual a través www.compensar.com y realizar los aportes a través de un operador como mi planilla.com. Allí podrá adjuntar los documentos en formato PDF o JPG y realizar sus aportes mensuales sin tener que desplazarse.

Es importante resaltar que cada trabajador doméstico puede afiliar a su familia y garantizar que sus hijos o pareja puedan disfrutar de los beneficios.

Así mismo, recuerde que como trabajador está obligado a pagar la prima a sus trabajadores domésticos, antes del 30 de junio. No hacerlo puede implicar multas de hasta un día de salario por cada día de retraso de la prima.